一名男網友分享，近日在火葬場憐憫了一個早逝的女孩，結果竟然因此被纏上，先是頭痛欲裂，接著開始渾身發冷，去醫院打點滴都沒好轉，透過鄰居介紹去找師父，才知道原來是當時憐憫的念頭，讓女亡魂想與他冥婚，師父從中協商，讓原PO燒紙錢、衣服和襪子給女亡魂，讓她可以好好上路，神奇的是，當女亡魂鬆口答應以後，原PO的身體瞬間就好轉，頭痛和發冷都緩解了。

一名男網友在臉書社團《爆料公社》上分享，朋友的媽媽過世，陪著朋友去火葬場，道士交代火化以前，所有在場的人都要轉身向外，當他轉身時，突然看到對面是一個穿著學士服的女孩照片，忍不住在心裡感嘆「這麼年輕的生命就沒了，好可憐！」

男網友表示，不到2分鐘，他突然頭痛欲裂，強撐著回到家以後，竟然連機車的中柱都立不起來，躺到床上想休息，卻開始全身發冷，即便蓋了3條棉被都止不住的冷，根據老婆的說法，他當時冷到眼球上吊、舌頭吐出來，家人立刻送他到醫院打點滴。

男網友指出，打點滴非但沒讓情況好轉，還讓他的體溫飆到40度，回家以後更不舒服，鄰居見狀覺得奇怪，他如實告訴對方在送葬過程中發生的事，對方聽了叫他立刻去找師父解決。而師父一看就問「你怎麼了？」而他當時已經難受到無力解釋「我很不舒服，你看要怎麼辦就怎麼辦？」

男網友說，師父讓他到旁邊站好以後，就突然吼說「把地上的血給我擦掉！」但他和老婆都沒有看到地上有血，之後師父才解釋說，纏上他的女亡魂是車禍死亡的，因此還在滴血，接著就聽到師父詢問說「人家跟祢無冤無仇？為什麼要附在他身上？」

男網友表示，經過一番溝通後，師父說，女亡魂死了卻還沒嫁人，因此想要找一個歸宿，而原PO剛好在火葬場憐憫了亡魂，因此女亡魂想與他冥婚。原PO聽了連忙拒絕說不可能，師父便接著勸說女亡魂「人家拒絕了，祢不可以纏著人家！」

男網友說，師父接著就提出一個折衷的方案，請原PO幫女亡魂買衣服、襪子，還有燒些紙錢給祂，送祂去地府報到。師父也跟亡魂說，人家不欠祢什麼，如果祢不答應，也不願意離開的話，那神明也會硬把祢帶走，到時候祢連紙錢、衣服和襪子都沒有，女亡魂聽到這就鬆口答應了，而他的身體也瞬間舒服很多，只是有些乏力。

男網友心有餘悸地說，透過這次的親身經驗，奉勸大家不管在路邊還是在任何地方，看到屍體的時候不要起心動念可憐祂們，否則可能招來意想不到的災厄，真的要小心。

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