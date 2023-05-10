為爭取行政院「公共運輸月票補助方案」，新竹市政府今年3月與桃園市、新竹縣及苗栗縣組成「桃竹竹苗生活圈通勤月票」籌備小組，市府10日公布4種月票方案，其中「竹竹」最低每月只要288元！

市府指出，4種月票方案包括「竹竹288元」、「竹竹苗699元」、「桃竹竹799元」及「桃竹竹苗1200元」，提供桃竹竹苗境內的台鐵、公路客運、國道客運、市區公車、公共自行車及桃園機場捷運等交通工具，讓民眾自由選擇搭配搭乘，預計5月底前提送申請計畫，爭取中央5億元補助。

市長高虹安表示，照顧市民、減輕生活負擔是政府的責任之一，行政院公布「公共運輸月票補助方案」後即積極協調鄰近縣市合作爭取補助，不但要確實減輕市民的交通負擔，更可以鼓勵民眾搭乘大眾運輸，進而紓解園區交通，她也特別感謝桃園市、新竹縣及苗栗縣攜手合作推出「桃竹竹苗生活圈通勤月票」。

交通處長倪茂榮指出，桃竹竹苗4縣市3月已凝聚共識爭取行政院「公共運輸月票補助方案」，預計5月底前提送申請計畫，爭取中央5億元補助，目前技術面及營運規則刻正與票卡公司、運輸業者積極討論，待中央審定及軟體開發完成後正式上路。

他說，未來桃竹竹苗生活圈通勤、通學民眾可在範圍內搭乘台鐵、公路客運、國道客運、市區公車、公共自行車及桃園機場捷運等，大幅減輕民眾乘車負擔，也期望逐步恢復疫情前流失的公共運輸旅次。