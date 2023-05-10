▲謝國樑（中）與交通處長王圳宏（右）詢問通勤民眾意見。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲謝國樑（右）與交通處長王圳宏（左）搭乘客運實際搭乘9026C客運，並交流意見。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲通勤民眾等候客運之情形。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市安樂區的9026客運於9日進行分流營運，市長謝國樑於9日先試乘9026B，10日換在「長庚醫院」站試乘9026C，持續聆聽民代及民眾建議，並與交通處長王圳宏搭乘至南港轉運站。謝除了呼籲大家善加搭乘外，未來市府也將思考以9026路線分流案例，運用於也會經過安樂區的客運1815路線進行改善。

謝國樑指出，目前分流路線中大武崙及麥金路兩端，乘客與里長反應良好，今天搭乘體驗9026C路線後，將作為後續政策滾動式調整之參考，並持續宣傳9026B、9026C 路線分流，希望藉由試辦期間之良好成效，爭取正式辦理，同時思考以9026路線分流經驗，套用到也會經過安樂區的國道客運1815路線，進行運輸舒緩改善。

也到場關心的市議員林沛祥表示，9026 B有11部車在服務市民、9026 C有14輛車在線上服務，今天觀察分流後已經沒有民眾上不了車的情況，大幅縮短候車時間，市民可以晚幾分鐘出門，可以早幾分鐘到職場。林沛祥並建議公路總局以9026路線分流成功經驗，能套用國道客運1815路線進行運輸舒緩改善，讓市民出門上班更便利。

到場關心的鶯安里長劉大維表示，9026路線進行路線分流後，乘客在長庚醫院站牌候車順暢，大約五到十分即可上車，希望這項政策能延續，期盼增加晚間時段回程班次；興寮里長黃書筠則指出，藉由路線分流在「忠聯倉儲」站，讓上班族到公司不再遲到，感謝市府提出路線分流。

基市府表示，與路線由基金交流道行駛國道3號至南港的「9026B」路線不同，「9026Ｃ」路線由「忠聯倉儲」站行駛至「富景天下社區」站，經基隆交流道行駛國道１號，至汐止系統交流道轉國道3號，再至新台五路交流道，接原9026A路線到達終點站「南港轉運站西站」，回程依原路線行駛，歡迎民眾多加利用。