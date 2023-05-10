花蓮警方本月3日破獲以27歲孫姓男子為首的暴力犯罪集團，搜索4處查扣3把模擬槍、刀械及改造工具等犯案工具，全案依法移送花蓮地檢署偵辦，訊後孫嫌聲押獲准、邱續押，李2萬交保限制住居。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮警方本月3日破獲以27歲孫姓男子為首的暴力犯罪集團，搜索4處查扣3把模擬槍、刀械及改造工具等犯案工具，全案依法移送花蓮地檢署偵辦，訊後孫嫌聲押獲准、邱續押，李2萬交保限制住居。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮以27歲孫姓男子為首的暴力犯罪集團，平日好勇鬥狠，橫行江湖，所屬成員還曾獲邀參加竹聯幫明仁會的春酒，由於他們近期接續犯下監禁他人、持槍恐嚇等不法行為，經警方多日蒐證及跟監埋伏，3日在檢方指揮下將孫嫌與22歲李姓同夥拘提到案，借提在押的28歲邱姓男子，搜索4處查扣模擬槍、刀械及改造工具等犯案工具，全案依法移送花蓮地檢署偵辦，訊後孫聲押獲准、邱續押，李2萬交保限制住居。

據了解，該暴力犯罪集團與竹聯幫明仁會交情很好，其中，邱男3月曾獲邀參加春酒，且日前他與同夥不滿外地女藥頭到花蓮販毒，認為地盤遭踩，便假借約她到花蓮交易，再持刀恐嚇將人關在某洗車場內，除要求罰站、寫悔過書，若女子不從就徒手毆打，甚至還拿走毒品黑吃黑，經女子逃出報警，全案才爆出，邱也被羈押。

由於該集團近日懷疑遭一名蔬果業者檢舉販毒，竟持槍恐嚇他，還一度想要拔掉附近監視器的插頭，企圖掩滅證據，但疑因太過緊張，不知道自己拔錯插頭而離開現場，影像最後落入警方手中。

警方透過監視器畫面掌握情資，經多日綿密蒐證及埋伏跟監，刑警大隊、霹靂小組與花蓮警分局3日在檢方指揮下，共同掃蕩該犯罪集團，搜索他們位在花蓮市區的4處基地，共查扣3把模擬槍、刀械及改造工具等，並拘提孫、李及借提邱到案說明。

全案依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、毀損等罪嫌，將3明犯嫌移送花蓮地檢署偵辦，經檢察官訊後，法院聲請羈押孫獲准，邱續押，李2萬交保限制住居。

花蓮縣警局表示，邱男3月參加明仁會春酒的目的，疑似想要壯大該集團在花蓮的聲勢並發展黑幫組織，不過警方不容許任何不法黑幫侵害民眾生命財產安全，便透過次掃黑動作將其瓦解。

縣警局長呂世明說，竹聯幫明仁會是近期最囂張的幫派，不僅警政署長黃明昭重視掃黑專隊的運作，縣長徐榛蔚亦然，因此花蓮縣警局將繼續掃蕩清剿，針對任何不法案件深入追查，讓黑幫份子「不是被關，就是在被關的路上」，若民眾發現可疑或不法情事，請立即向警察機關舉報。

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