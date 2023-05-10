黃鐙輝的岳母萁媽，近日經營吳宗憲的健康食品代購，生意訂單爆量接到手軟，銷售成績最好的單日，銷售額竟然破7位數字，吳宗憲得知消息後還開玩笑：「萁媽是最佳代言人，身材變很好，差點誤認為是萁萁，要恭喜萁媽已經賺到要買新房子了，就當是我送的啦。」

也因為萁媽生意太好，已經被詐騙集團假冒名義販售商品，害萁媽每天都接到粉絲買到假貨的詢問電話，不堪其擾。萁萁說，每天不斷有人找上門問，說買到的產品有一種異味、像似怪怪的咖啡味，經過比對，原來顧客買到的是假貨，而且根本不是在「萁媽瘋語錄」購買的，她發現後差點昏倒，「身體健康才是最重要的，因為現在冒牌貨很會仿冒，包裝幾乎仿得一模一樣，只有喝下去才知道被騙，假貨會有一股刺鼻味，味道很噁心。」

萁媽特別出來澄清，呼籲大眾避免買到假貨、就一定要到正港的「萁媽瘋語錄」購買，千萬不要貪小便宜被詐騙。萁萁對於不斷有民眾受騙感到抱歉，因為「萁媽瘋語錄」申請藍勾勾認證一直被打槍，不知道該怎麼辦，「臉書不給認證，就會導致很多人被詐騙！我每天協助解決詐騙包裹和證明自己才是真的萁媽瘋語錄，搞得很累，真得是歸剛欸！」

除了萁媽經營代購生意有成，黃鐙輝近日也每天練習英文，為前進好萊塢做準備，以備不時之需。萁萁說從今年年初開始就變得異常忙碌，感謝老天疼好人，也因為這樣才要緊急發出聲明稿，希望民眾不要再受騙，花錢事小，千萬別誤食冒牌貨，賠上健康。