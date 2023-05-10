行政院數位發展部去年12月起禁止公部門使用抖音，新北市議員顏蔚慈今質詢直言，「新北市資安掌握完全不及格」，市府這幾年屢屢有中共入侵問題，行政院明定禁止用抖音，市府卻花公帑教抖音，青年局在創業基地教抖音，質疑是將中央規定拋在腦後。對此，青年局長邱兆梅表示，這是業師教導社群引流的課程；新北市長侯友宜說，中央怎麼訂就按規定怎麼做。

顏蔚慈說，2019年新北創意坊遭到中資入侵；2020年新北市反毒影片競賽也要求學生下載抖音、註冊帳號；市府2021至2023年區間測速也是採購陸貨；今年3月也被踢爆環保局環教使用簡體教材，屢屢有中共入侵問題。

研考會回應，市府每個月擋下5600次駭客攻擊，少數攻破都是配合行政院調查，不過，顏追問，行政院禁止公部門使用抖音，當時市府回應會跟進中央，但青年局上月卻在市府青職基地辦理一堂「自媒體引流」課程，請來號稱「Tiktok金牌」的創作者，居然全程宣傳抖音、教大家製作抖音影片，質疑是將中央規定拋在腦後。

邱兆梅回應，這是業者課程，業者認為近年來社群引流趨勢是抖音，因此才會分享；侯友宜說，他不會用抖音，至於未來是否不用抖音，一切按照中央規定來做，目前沒有這樣的想法。

另外，市議員林秉佑也針對被中國逮捕的國民做聲援，要求侯掃描QR code，連署聲援。林表示，新北市過去10年有上萬名大陸人入籍，不過這段期間有許多國民被中國大陸扣押，其中八旗出版社總編輯的富察，被中國大陸以涉嫌從事危害國家安全活動逮捕，呼籲市府連署聲援。

侯友宜表示，對於國民在對岸有無違反法令，將會了解，若在對岸受到不平等待遇，他會表達態度，若受到委屈、不平等待遇要伸出援手。

侯友宜強調，他絕對捍衛中華民國國民的權利，任何台灣人受到不正當對待，政府官員都該挺身而出，從法律面捍衛所有權利，他的態度很清楚。