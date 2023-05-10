高雄10日出現今年全台首例本土日本腦炎確診個案，確診對象為居住於路竹區的50多歲男性，近期無國外旅遊史及動物接觸史，該男於5月1日陸續出現頭痛、發燒、意識不清等症狀，經醫療院所採檢通報，5月10日確診日本腦炎，目前個案住院治療中。

高雄10日出現今年全台首例本土日本腦炎確診個案，確診對象為居住於路竹區的50多歲男性，近期無國外旅遊史及動物接觸史。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

經高市府衛生局調查，個案主要活動地點以住家為主，居住地周圍2公里範圍共有9處豬舍。每年5月至10月為日本腦炎流行季節，日本腦炎病媒蚊(三斑家蚊等)主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，叮咬人的吸血高峰為黃昏與黎明時段，豬隻為病毒的主要中間宿主暨增幅宿主。

高市府衛生局防疫人員已於個案居住地周邊執行水稻田病媒調查並於豬舍懸掛捕蚊燈等防治措施，同時加強附近民眾教育宣導及適齡兒童的疫苗催種工作。衛生局提醒家長，幼兒日本腦炎疫苗接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，呼籲尚未完成疫苗接種的幼兒儘速安排接種。

高雄10日出現今年全台首例本土日本腦炎確診個案，確診對象為居住於路竹區的50多歲男性，近期無國外旅遊史及動物接觸史。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

衛生局進一步說明，日本腦炎患者通常在經過5到15天的潛伏期後出現臨床症狀，少部分會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎等症狀，嚴重者則可能出現急性腦炎、精神、神經性後遺症，所造成的神經性後遺症包括語言障礙，以脾氣暴躁、性格不正常為主。

衛生局提醒，民眾應儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，於豬舍、其他動物畜舍、病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動，外出時建議穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。