紐約時報中文網報導，中國外交部長秦剛昨天展開歐洲三國之行，以說服歐洲領導人，他們可以和北京做生意，儘管它試圖保持與俄羅斯「沒有止境的夥伴關係」，而俄羅斯令歐洲陷入了戰爭。

但抵達柏林後，秦剛很快就被問及烏克蘭戰爭。

「中立意味著站在侵略者一邊，這就是為什麼我們的指導原則明確表示我們站在受害者一邊」。德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在會晤後的聯合記者會上表示。她說，北京可以做更多的事情來幫助結束這場戰爭。

秦剛為中國的做法進行了辯護。他說，「烏克蘭問題高度複雜」，並堅稱「中國不是衝突製造者，也不是衝突參與方，而是和平的倡導者，和談的推動者」。

秦剛並稱，中國將繼續尋求停火，並承諾中國「不會在烏克蘭問題上袖手旁觀，也不會火上加油」。

結束首站德國之行後，報導說，中國外交部長可能會發現，下一站的法國之行會稍微輕鬆一些。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）一直渴望與北京保持商業和外交關係。4月，馬克宏親自前往中國，他在那裡的一些言論令法國的歐美盟友感到震驚。

馬克宏表示，歐洲應該追求自己的利益和「戰略自主」，「不要陷入不屬於我們的危機」。他暗示，台灣的命運不是歐洲的核心問題，並認為在美中競爭中，歐洲不應該盲目追隨美國。

報導指出，即使有些人對馬克宏的話進行了過度解讀，但考慮到北京試圖分裂歐洲和美國的目標，這些話對中國人來說也是非常悅耳的。9日在柏林，秦剛表達了與馬克宏類似的意思。

他說：「中國支持歐洲人民選擇的發展道路，支持歐洲戰略自主，始終保持對歐政策穩定連續」。

報導說，身陷支持俄羅斯、討好歐洲以及穩定與最重要對手美國的關係之間，中國就俄烏之間的和平可能性提出了一系列「不得力」的建議。中國的和平計劃遭到冷淡反應，尤其是在戰鬥可能很快就會加劇的情況下。但一些官員和分析人士表示，事實可能會證明，中國在幫助確保停火或解決問題方面是可以發揮作用的。

中國領導人習近平被視為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）可能聽從的少數聲音之一。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也與習近平進行了交談，在烏克蘭領導人的強烈敦促下，習近平4月打了電話給澤倫斯基。

報導指出，但歐洲和美國的高級官員並不認為蒲亭或澤倫斯基已經準備好進行嚴肅的和平談判，甚至不認為習近平願意向蒲亭施加和平壓力。他們認為，鑒於中美競爭關係，中國並不希望蒲亭因為看起來正在輸掉戰爭而有下台的風險。

報導提到，與以往一樣，這在很大程度上取決於烏克蘭發動備受期待的反攻後的戰場局勢。即使烏克蘭取得了相當大的進展，美國和歐洲官員也不認為俄羅斯軍隊會崩潰，或從所有烏克蘭主權領土上逃離。但如果烏克蘭取得巨大成功，俄羅斯可能會更願意討論解決方案。

報導說，目前不太清楚蒲亭是否有興趣這樣做，他認為時間站在自己一邊，因為美國和更大的北約聯盟已經厭倦了這場曠日持久的戰爭。

秦剛昨天在德國強調了歐洲與中國的重要經濟聯繫，在結束對法國的訪問後，他將前往挪威。

「中國是歐洲應對風險挑戰的關鍵夥伴」。他說，「歡迎歐洲繼續分享中國市場機遇和發展紅利，實現中國式現代化和歐洲一體化的共同發展」。

在歐盟考慮針對通過亞塞拜然和喬治亞等第三國向俄羅斯供貨的公司實施另外一攬子制裁方案之際，秦剛警告，不要因為俄羅斯而對中國公司實施制裁，並稱中國將採取行動保護它們的利益。

據報導，擬議的制裁可能會觸及一些中國企業，但秦剛表示，中俄企業的「正常交往合作」，「不應受到影響」。