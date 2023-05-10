今天全坤建召開董事會，通過今年第一季合併財報，單季營收為0.53億元，年增9.4％；稅後純損約0.53億元，每股稅後純損0.24元。
今年全坤建主要要看新北市八里台北港的全新個案「全坤家宜」，位頂罟一路上，目前結構體完成、正施作外觀部分，估計大概在今年底可望完工交屋，產品主力為22～40坪的2～3房，屆時若入帳，業績將明顯出現起色。
全坤建（2509）去年為新案完工入帳空窗期，今年第一季也無新案交屋挹注，今（10）日出爐的第一季合併財報，單季稅後純損5,368萬元，EPS為-0.24元；展望全年，新北市八里「全坤家宜」力拼年底完工，最近結構體和外觀已呼之欲出，待交屋後可望挹注業績。
今天全坤建召開董事會，通過今年第一季合併財報，單季營收為0.53億元，年增9.4％；稅後純損約0.53億元，每股稅後純損0.24元。
今年全坤建主要要看新北市八里台北港的全新個案「全坤家宜」，位頂罟一路上，目前結構體完成、正施作外觀部分，估計大概在今年底可望完工交屋，產品主力為22～40坪的2～3房，屆時若入帳，業績將明顯出現起色。
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