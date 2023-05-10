今天全坤建召開董事會，通過今年第一季合併財報，單季營收為0.53億元，年增9.4％；稅後純損約0.53億元，每股稅後純損0.24元。

今年全坤建主要要看新北市八里台北港的全新個案「全坤家宜」，位頂罟一路上，目前結構體完成、正施作外觀部分，估計大概在今年底可望完工交屋，產品主力為22～40坪的2～3房，屆時若入帳，業績將明顯出現起色。

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