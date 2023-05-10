全坤建（2509）去年為新案完工入帳空窗期，今年第一季也無新案交屋挹注，今（10）日出爐的第一季合併財報，單季稅後純損5,368萬元，EPS為-0.24元；展望全年，新北市八里「全坤家宜」力拼年底完工，最近結構體和外觀已呼之欲出，待交屋後可望挹注業績。