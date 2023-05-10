台中捷運今（10）日下午1時發生重大意外，豐樂公園站旁的新建案，因施工不慎，造成吊臂突然從高樓掉落，砸中捷運列車，造成1死8傷，一名女網友表示，聽到「砰」一聲後，玻璃和門片碎片噴飛，所有人嚇得往後面車廂逃竄，當下她以為發生槍擊，直到列車停駛後才知道車廂被吊臂貫穿，還有人因此喪命，她難過地說，「希望能更重視工安事件。」

原PO今日於臉書社團《爆廢公社》指出，下午搭乘捷運行經豐樂公園站，突然「砰」一聲，門板和玻璃碎片四處噴飛，她和先生在後面的車廂，看到所有人都往後跑，以為發生槍擊案。

後來捷運列車停駛，原PO看到車廂被吊臂貫穿，車廂內部面目全非，所有人聚集在最後一節車廂，壓下緊急開關卻沒作用，她打110報警回報車廂內受傷人數。由於她先生是醫護人員，在車廂內初步替受傷旅客檢視傷口，多數人都平安，唯獨一名外國人血流不止，救護人員到場後，她和先生協助幾位傷者到救護人員手中，就離開現場。

原PO表示，事件發生仍讓她心有餘悸，直呼「很恐怖」，但當下很多人互相幫忙，她很感動。她透過新聞更新消息才知道有人因此喪命，「真的很難過，希望能更重視工安事件，畢竟人命真的一瞬間。」