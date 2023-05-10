去年12月31日，嘉義市長黃敏惠受大福興宮邀請，一同前往白沙屯拱天宮致贈大帖邀請白沙屯媽祖來嘉遶境賜福，經請示白沙屯媽祖同意後，確定10月7日、8日國慶連假，粉紅超跑將來嘉遶境祈福，黃敏惠指今年是諸羅建城320周年，白沙屯媽祖來嘉賜福是歷史上第一次，實在令人興奮、感動！歡迎全台信眾國慶連假來嘉追「粉紅超跑」！

嘉義市長黃敏惠與白沙屯拱天宮主任委員洪文華互贈紀念品。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今白沙屯拱天宮主任委員洪文華等一行人在嘉義市大福興宮主任委員曾東本等人陪同下，至嘉義市政府拜會黃敏惠，並商討有關交管、駐駕路線等事宜，黃敏惠感謝大福興宮的邀請、更感謝拱天宮主委洪文華特地帶領團隊來嘉義市討論細節、勘查路線，希望在事前能夠有更詳細的規畫，為嘉義市帶來宗教觀光人潮的同時，市府也會全力協助交通管制，讓活動圓滿完成。

嘉義市長黃敏惠與白沙屯拱天宮主任委員洪文華互贈紀念品。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

洪文華也感謝黃敏惠和大福興宮一同全力促成白沙屯媽祖來嘉遶境，表示此行拜會商討有關交通管制、活動中休息駐駕等事宜，希望遶境能圓滿完成，帶給地方信徒闔家平安、祈求風調雨順、國泰民安。

今白沙屯拱天宮主任委員洪文華等一行人在嘉義市大福興宮主任委員曾東本等人陪同下，至嘉義市政府拜會黃敏惠。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

拜會中雙方互贈暨紀念品，市府贈送拱天宮白沙屯媽祖象徵嘉義市木都意象的媽祖雷雕1座，白沙屯廟方則回贈粉紅超跑神轎、紀念酒等紀念品留念，黃敏惠也呼籲信徒屆時來嘉遶境時，為避免塞車，可下載「愛嘉義APP」，公車路線與即時動態、YouBike點位地圖、旅遊攻略、停車場車位皆有整合，再搭配悠遊卡、一卡通等電子票證免費搭乘紅、黃，綠三線市區電動公車。

市府民政處表示，苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖每年徒步400公里往返雲林北港朝天宮進香，已有逾百年歷史，也被列為「國家重要無形文化活動資產」，其最大特色是沒有固定期程和路線，全依媽祖旨意而行，沿途充滿挑戰與驚奇，信徒卻總能在未知旅程覓得一份內心安定力量，尤其每年白沙屯媽祖南下北港進香時，總是會有近10萬名「香燈腳」隨香，媽祖神轎也被稱為「粉紅超跑」，顯示媽祖信仰的無遠弗屆。