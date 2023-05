「台灣社交距離」APP推播疾管署澄清郭台銘指控的訊息,網友質疑是國家機器打擊政敵。(陳政嘉攝)

蔡政府遭鴻海創辦人郭台銘質疑擋BNT疫苗,衛福部今( 10 )日上午大動作召開記者會說明;PTT 上有網友指出,過去用於防疫的「台灣社交距離」APP,竟然發布「疾管署澄清郭台銘先生辦公室表示,『政府與德國BNT公司的採購合約遭取消是因我政府堅持名稱所致』,並非事實」的推播通知,引發熱議。

郭台銘昨點名總統府前秘書長李大維,曾替總統蔡英文傳話「大小姐說你不要買了」,還稱蔡政府要求購買 BNT 疫苗的協議上必須寫「獨立的台灣政府」才導致破局。疾管署今日上午召開記者會,衛福部次長周志浩拿出 11 張手板並公開 4 份簽約內容,強調捐贈合約內容,都是使用「中華民國(台灣)」,即使是政府購買的合約,均全數沒有獨立台灣的字眼。

有網友在PTT上指出,過去用於新冠肺炎防疫的「台灣社交距離」在疫情趨緩後,都只推播猴痘、A型流感的消息,但今日卻推送了「疾管署澄清郭台銘先生辦公室表示,『政府與德國BNT公司的採購合約遭取消是因我政府堅持名稱所致』,並非事實」的通知,引發熱議。

「台灣社交距離」APP推播的內文,包括 14 張疾管署今日記者會的手版內容,並指出,我國政府與 2021 年 1 月與德國 BNT 公司所洽訂的採購合約中,簽署代表為簽署代表為Taiwan Centers for Disease Control, Ministry of Health and Welfare, the Representative Agency of the Republic of China (Taiwan) (衛生福利部疾病管制署),並沒有要求使用Independent Government of Taiwan等文字,絕無意識形態考量。

內文也提到,衛福部與指揮中心已多次說明與BNT的溝通經過,稱BNT要求我方刪除「我國」,但我方改為「台灣」後就無疾而終,此即印證有政治外力影響合約簽署。

台灣社交距離是由 「PPT創世神」杜奕瑾在疫情期間開發,用以取代簡訊實聯制,但許多用戶都人為沒有甚麼幫助。國民黨立委楊瓊瓔曾指出,該APP是衛福部用年度公務預算支出,但歲出科目找不到,只能盡量監督,但很多預算都藏在細節裡,立委都查不到。

PTT網友「psee (mine?)」查出台灣社交距離APP的相關政府標案,「雅婷智慧股份有限公司」的標案列表中,衛福部疾管署在 111 年及 112 年上半年標出「台灣社交距離APP租用服務」,分別以底價 770 萬、306 萬元標出。而雅婷智慧股份有限公司的負責人正是杜奕瑾。有網友酸,「看來防詐預算已經下來了,大內宣動起來」、「郭是新型態病毒喔」、「乾脆發佈為國家級警報算了」。