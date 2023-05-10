以生產馬牌輪胎知名的大陸集團指出，調整後息稅前獲利(EBIT)增加35%，達到5.78億歐元，其中汽車部門的銷售尤其強勁。
執行長Nikolai Setzer說：「儘管存在不利的市場和外部條件」，但業績很穩健。
他表示：「輪胎業務今年的起步良好，ContiTech部門的獲利表現令人鼓舞」。
大陸集團的執行董事會也相對應地確認了2023年的財測，銷售將在420億至450億歐元之間，獲利率在5.5%至6.5%之間。
德國的大陸集團(Continental)公布第一季強勁業績，銷售增加11.1%，來到103億歐元(約113.4億美元)；該車用零件供應大廠並且重申了2023年財測。
以生產馬牌輪胎知名的大陸集團指出，調整後息稅前獲利(EBIT)增加35%，達到5.78億歐元，其中汽車部門的銷售尤其強勁。
執行長Nikolai Setzer說：「儘管存在不利的市場和外部條件」，但業績很穩健。
他表示：「輪胎業務今年的起步良好，ContiTech部門的獲利表現令人鼓舞」。
大陸集團的執行董事會也相對應地確認了2023年的財測，銷售將在420億至450億歐元之間，獲利率在5.5%至6.5%之間。
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