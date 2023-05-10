友通進一步說明，第二季營收預計與第一季接近，營運維持一定平穩性，雖然短期受到外部影響，下半年看法謹慎，但均在公司預期當中，並持續優化客戶庫存，未來幾季可望維持穩定成長態勢。而公司持續優化產品、客群，明後年樂觀看待，可望往後每年逐步穩定上揚。

友通第一季雖受到全球性通膨、歐美再度升息、供應鏈庫存調整等市場景氣影響，但受惠於過去訂單的調價效益顯現、全球新基建需求強勁，以及疫情之後博弈產業的訂單挹注，營業毛利8.35億元，年增17.77%，登歷史同期新高，獲利方面更年增加近5成，每股稅後盈餘(EPS)達新台幣1.10元，年增50.68%，呈穩健成長的趨勢。

友通副董事長李昌鴻表示，隨著全球再生能源、電動車充電樁等新基建發展帶動相關需求，以中長期而言，新能源應用、資安、智動化、高效能運算、軌道交通與新基建，這六大領域的剛需不變，並成為友通未來的成長動能。由於零件短缺問題趨緩，商品交期逐步從過去兩年的10個月，縮短到疫情前的4個月，短期間，友通全力協助客戶調節庫存天數，以健全供應鏈中長期發展。

友通總經理蘇家弘表示，第一季整體營運從四大事業體營收占比來看，嵌入式板卡與網安事業皆維持比去年同期成長；工業自動化與高效能運算事業則預期在經營團隊的審慎管控及料況改善下，逐漸步出調整期，訂單交貨狀況及各項營運指標也有機會持續好轉、成長。同時朝優化公司營運結構與產品成本的方向前進，持續關注產業動能復甦的情形。