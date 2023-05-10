揚秦2023年首季合併營收4.86億元，雖季減2.42％、但年增達12.87％，創同期新高、歷史第三高。毛利率26.71％、營益率7.21％，分創同期新高及次高。稅後淨利0.29億元，季增達45.28％、年增2.72％，創同期新高、歷史第四高，每股盈餘1.32元。

揚秦表示，首季營收較去年同期顯著成長，主因旗下品牌「麥味登」消費人潮在疫情影響趨緩後逐漸升溫，且迅速因應市場需求推出新品提升商品販售。同時，「炸雞大獅」國內店數增長，亦增添整體營收成長動能。

揚秦亦公布2023年4月自結合併營收1.71億元，僅較3月1.75億元次高小減1.44％，較去年同期1.51億元成長達13.75％，創同期新高、歷史第四高。累計前4月合併營收6.59億元，較去年同期5.82億元成長達13.24％，續創同期新高。

截至5月初，揚秦旗下「麥味登」全台總店數826家，「炸雞大獅」海內外共93家。展望後市，揚秦總經理林麗玲表示，民眾壓抑許久的社交需求在疫後大量湧現，屬於民生消費剛需的早餐產業雖鮮見報復性消費，但內用人潮回流後將會逐步帶動門市營運動能。

鑒於用餐環境的舒適感及APP功能的便利性，將開始大幅左右顧客滿意度及用餐頻率，揚秦為全面強化公司未來於國內整體營運及為海外市場拓展做好準備，自去年第四季起即全面啟動並投入數位轉型，以期能與國內外市場接軌，提升營運效能及管控能力。

揚秦表示，麥味登APP 2.0於3月上線後提供多項全新功能及線上專屬優惠，4月22日再開啟全台門市預約點餐功能，提供顧客更輕鬆更有效率的點餐方式，未來將持續推出線上優惠活動，拉近顧客與麥味登的距離。

海外市場方面，揚秦3月中與雅茗-KY(2726)簽署「美國區域合作戰略備忘錄」，共同攜手旗下品牌「炸雞大獅」與「快樂檸檬」，以台灣美食最強組合進軍美國，搶攻海外餐飲市場，雙方團隊隨後逐步達成共識，將在美國合資成立新設公司。

揚秦公告，董事會決議增資全資子公司Super Qin共98萬美元（約新台幣3010萬元），再透過Super Qin與雅茗-KY在美國新設合資公司GW Bros International、取得該公司49％股權。揚秦表示，雙方後續會討論其他合作細節，並樂觀期待美國首間直營店開幕。