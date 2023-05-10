國民黨智庫執行長柯志恩昨(9)日到政大與學生對談，並傳達國民黨的想法。柯志恩透露，許多同學對於美中台關係、兩岸問題、兵役延長等議題憂心，也對國民黨立場感到好奇，她強調，透過對談、互相理解，才能扭轉刻板印象，讓年輕人相信國民黨可以很不一樣。對於柯傾聽年輕人想法，許多網友喊讚。

柯志恩今(10)日在臉書指出，年輕人對國民黨的印象包括傳統、守舊、不願傾聽他們的聲音或想法，過去國民黨也確實錯失很多溝通與接觸的機會。柯志恩也坦言，她在學校教心理學廣受歡迎，但離開學校背著國門民黨的角色，仍被貼上各種標籤。

柯志恩提到，這幾年國民黨努力透過組織、活動、人事、選務等管道與青年溝通或合作，要讓年輕人看見國民黨的改變，昨也向同學表達，國民黨是務實且願意解決問題的政黨。

針對許多同學對於美中台關係、兩岸問題、產學落差、高教退場、能源危機、兵役延長等議題表達憂心，也對國民黨立場感到好奇，柯志恩強調，透過更多的對談、互相理解，才能扭轉刻板印象，讓年輕人相信國民黨可以很不一樣。

針對這篇文章，許多網友則回應表示「多與年輕人溝通，理念宣導」、「年輕人是國家未來最有戰力的一群，國民黨要走訪學術交流與文創活動，讓他們更能理解目前國政現况與經濟脈絡」、「跟年輕人溝通交流，才知道年輕人心裡在想什麼」。