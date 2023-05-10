民進黨今中執會，據轉述，針對鴻海集團創辦人郭台銘與政府因為購買疫苗引發的爭議，民進黨團總召柯建銘會中再度還原買疫苗時間軸；聽完柯建銘報告完後，身兼黨主席副總統賴清德表示，「真理越辯越明」。

此外，據轉述，民進黨祕書長許立明黨務報告時表示，接下來黨部目前兩個路徑是，一個是陳內閣上任100 天，520是蔡英文總統執政7年，黨部也會協助政績彙整及正面宣傳；並且持續關注郭台銘及侯友宜之爭的發展，另一方面也要隨著民眾黨主席柯文哲登記參選總統，觀察民眾黨後續狀況。

黨發言人張志豪也轉述賴清德中執會中致詞指出，今天是行政院長陳建仁接任行政院長之後滿一百天，感謝陳建仁肩負起推動國政的重責大任，面對國內外的各種挑戰處置得宜。並感謝行政院的團隊，也感謝立法院黨團總召柯建銘率領立院黨團的支持，後續希望立法、行政能夠共同合作，回應人民深刻的期待。

賴清德還說，國際局勢在民主跟極權兩個陣營，態勢已趨於清楚。特別是這段時間以來，印太地區成為世界各國注入民主跟和平的區域，不論是美國、日本、韓國等民主陣營的國家，團結的力道越來越大，大家共同的目標就是要用民主的力量，戰勝專制的威脅。

他說，也要跟大家說明，台灣在如此重要的時刻，在民主的隊伍之中，沒有缺席，而且更要團結合作，珍惜來自世界支持台灣的民主力量。不論是各國前任或是現任的政府官員、國會議員，以及世界關注台灣、台海和平的台灣民主發展組織，我們都應該和其並肩作戰，共同努力。

賴清德表示，「過去我們堅持民主、推翻獨裁政權，現在我們的重要使命就是要用民主的力量挺住專制的威脅，持續在民主的道路上壯大台灣，一起加油」。