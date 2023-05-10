簡千翔感慨，南投什麼都輸人家，只有火化場贏人家，不知道該哭還是該笑！（楊靜茹攝）

南投縣議員林憶如則希望縣府對南投殯儀館現有禮儀廳舍的修繕腳步能加快，有舒適治喪環境，不要讓喪家內外都煎熬。（楊靜茹攝）

南投縣議員簡千翔致力實現「老幼安居」，他10日在南投縣議會首次定期會質詢民政處長林琦瑜：「南投縣火化場在哪裡？公立或私立？」林琦瑜回稱僅集集鎮有一處私立的慈德寺附設火化場。簡千翔指，慈德寺附設火化場使用超過一甲子，每年處理上萬具遺體，萬一歇業？促請民政處覓地興建公立火化場；議長何勝豐等多名議員也關心。

集集火化場曾因黑衣人申請停業 簡千翔促縣府蓋公立火化場

「南投什麼都輸人家，只有火化場贏人家，不知道該哭還是該笑！」簡千翔感慨說，南投縣唯一的私立火化場使用超過60年，基地狹小、設施老舊，服務中彰投雲的居民，該火化場去年爆發經營權糾紛，因黑影幢幢申請暫停營業，所幸縣府派員調解化解危機，萬一業者以設施老舊為由歇業怎麼辦？希望縣府尋覓適當處所興建公立火化場，讓喪家能在舒適的環境中治喪。

議長何勝豐強調，設置火化場或垃圾焚化爐，得看縣長的魄力，有關火化場問題，希望民政處能研議。

議員林憶如則認為，南投殯儀館現有靈堂不足，縣府已動工興建生命禮儀園區，不過現有祭拜禮廳、禮堂破舊，西曬狀況又嚴重，治喪喪家已經心情鬱卒了，治喪時還得忍受這些更加煎熬，雖然縣府已允諾改善，希望能儘速讓縣民看到修繕成果。