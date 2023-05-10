集集火化場曾因黑衣人申請停業 簡千翔促縣府蓋公立火化場

南投縣議員簡千翔致力實現「老幼安居」，他10日在南投縣議會首次定期會質詢民政處長林琦瑜：「南投縣火化場在哪裡？公立或私立？」林琦瑜回稱僅集集鎮有一處私立的慈德寺附設火化場。簡千翔指，慈德寺附設火化場使用超過一甲子，每年處理上萬具遺體，萬一歇業？促請民政處覓地興建公立火化場；議長何勝豐等多名議員也關心。
「南投什麼都輸人家，只有火化場贏人家，不知道該哭還是該笑！」簡千翔感慨說，南投縣唯一的私立火化場使用超過60年，基地狹小、設施老舊，服務中彰投雲的居民，該火化場去年爆發經營權糾紛，因黑影幢幢申請暫停營業，所幸縣府派員調解化解危機，萬一業者以設施老舊為由歇業怎麼辦？希望縣府尋覓適當處所興建公立火化場，讓喪家能在舒適的環境中治喪。
議長何勝豐強調，設置火化場或垃圾焚化爐，得看縣長的魄力，有關火化場問題，希望民政處能研議。
議員林憶如則認為，南投殯儀館現有靈堂不足，縣府已動工興建生命禮儀園區，不過現有祭拜禮廳、禮堂破舊，西曬狀況又嚴重，治喪喪家已經心情鬱卒了，治喪時還得忍受這些更加煎熬，雖然縣府已允諾改善，希望能儘速讓縣民看到修繕成果。
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