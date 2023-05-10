台南8日發生女童在斑馬線上遭撞不治事故，交通部長王國材今表達愧疚，讓行人無法有穿越馬路的權利，已發函22縣市要求極短期內推動行人專用時相。花蓮縣政府已擇定市區3處較單純的路口先試辦，行人要通行時按下按鈕，車輛號誌就紅燈，「只有行人可通行」，預計下半年啟用，另外，縣警局也針對路口不停讓行人展開專案執法中。

行人專用時相，指的是一種為了保護行人的安全，在交叉路口（通常是十字路口）設置的行人穿越號誌系統，號誌會使所有的車輛暫停，讓行人能夠在這段期間內以各種方向穿越路口（可直行或對角線穿越）。

交通部已發函推動，縣府建設處長鄧子榆說，經縣府初步評估，初期考量花蓮用路人對行人專用時相不太熟悉，先選3個地點試辦感應式，包括忠烈祠前的尚志橋和新興路口、建國路和建林街，以及民權5街、中美路和府前路口，這3處路口時相較為單純，也有一些行人通行的需求，目前正在規畫，今年就會上路。

至於為何不選人潮較多的市區中心路口試辦？鄧子榆解釋，市中心路口的時相複雜，且多個路口相連，號誌連動互相影響，若設置行人專用時相，整個市區車流勢必會受影響，且目前正在做號誌連網，以後要建置智慧化動態號誌控制系統，都有關連，評估後認為不適合。

台灣被國內外媒體形容是「行人地獄」，警政署5月1日起實施全國路口安全大執法專案，針對路口不停讓行人、路口停車等4項交通違規嚴正執法。截至7日，花蓮縣警局共取締309件，以人行道違規停車259件最多，取締道路障礙29件、路口不停讓行人17件、非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開11件。