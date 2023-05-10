鴻海創辦人郭台銘近期因疫苗採購一事槓上蔡政府，針對郭的指控，有媒體曝光一封電子郵件，稱郭早就得知BNT不賣政府以外的單位疫苗。對此，國民黨前立委蔡正元指出，BNT最終還是有賣疫苗給郭台銘等人，說明只要政府同意，業者就能賣，這份電子郵件正好證明，政府有權力去卡BNT疫苗。

《鏡週刊》昨（9）日披露一封BNT大股東的電子郵件，稱郭台銘早在2021年6月就知道，BNT疫苗不賣給政府以外的單位。相關內容也被前疫情指揮中心指揮官王必勝引用，他嗆問，既然郭台銘早就知道疫苗不賣政府以外單位，何來他所指控的李大維傳話內容？

蔡正元今（10）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，綠營現在拿這份電子郵件回擊，但最後，BNT還是有把疫苗賣給郭台銘、台積電和慈濟，說明了只要政府同意，疫苗業者就能夠賣，所謂的「不賣給政府機關以外的人」的說法，根本就是在亂講。

蔡正元砲轟，蔡政府連不用出錢、只是當個買疫苗的人頭也不願意，根本是反中反到抓狂。他也提到，BNT大股東的電子郵件也剛好證明，只有政府有權力去卡BNT疫苗，只要它不批准，誰都不准買疫苗。