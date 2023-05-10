北埔六塘落雨松美景，已是知名景點。（羅浚濱攝）

新竹縣金牌農村是吸引民眾觀光旅遊的亮點，縣府農業處10日舉辨農村再生研習會，宣布金牌農村競賽正式起跑，鼓勵社區參賽拿獎金，將選出前3名金牌農村代表新竹縣，角逐全國第3屆全國金牌農村的殊榮。

農業處長范萬釗表示，農委會水保局每3年舉辦1次的金牌農村，新竹縣都取得很好的成績，第1屆由全國第1個核定農村再生計畫的北埔鄉南埔村，以修復百年水圳，結合當地石爺公信仰和村民成立的鹹菜桶打擊樂劇團等特色活動，拿下金牌農村首獎金的殊榮。

寶山鄉新城社區研發黑糖爆漿饅頭等加工品，開發系列農村體驗遊程，柿餅聞名全台的旱坑社區，用九降風曬柿餅的特色產業，結合柿染體驗等活動，已發展為柿餅教育園區，在第2屆金牌農村分別獲得銀牌和銅牌。

范萬釗說，金牌農村都成為新竹縣農村旅遊的觀光景點，目前全縣已有35個農村社區，若參與縣內金牌農村競賽，縣府會有委外的輔導團隊到各社區協助找到地方特色，不限客家文化，也可以是原住民或新住民文化。

范萬釗指今年競賽希望能結合綠色照護，希望曾拿過金牌農村的社區再接再厲，奪牌拿獎金，活絡社區進而帶動更多青年返鄉。

范萬釗希望各農村社區參與金牌農村競賽，指北埔大湖村是傳統石柿產區，具備特色產業，六塘落雨松美景已是知名景點，社區若透過參賽補助經費和創生團隊的協助，相信將能帶動社區整體發展。

參與金牌農村競賽的社區，輔導團隊將會派員進駐，協助製作書面資料做審查，7月由專家到現場勘查，初選依據生態、生活、生產及未來性等面向做評比，預定選出前8名做決選，前3名社區將代表新竹縣，參加第3屆全國金牌農村選拔賽。