曾敬驊在主演的《不良執念清除師》中，個性吊兒郎當，內心卻有些反差的少年，還有著寫書法的特殊才能，角色設定有趣，是他一眼就愛上的作品。

他接受雜誌專訪時表示自己挑戲很憑直覺，只要故事有吸引自己的地方，就會想要去爭取嘗試，而且只要是有興趣的劇本，一定會親自去找導演談談，對作品做更深入的交流，像是《刻在你心底的名字》揪心虐戀、《逆局》中的冷血殺人犯都是不同形象的展現，「之前的《返校》或是《刻在》都是比較撕心裂肺的角色，這次會比較接近一般觀眾。」

他分享接到這個角色時剛退伍，沒想過會是什麼「代表作」，就是盡力去表現，拍攝期長達4個月，每天幾乎都有戲，坦言真的很累，但長時間跟劇組相處有種共患難的感覺，「有點找回需學生製片時期一起熱血完成一件作品的感動。」

曾敬驊曾對自己表現不滿意。（Bella提供）

雖然出道數年來不乏主演或重要配角的演出機會，卻仍對自己有不滿意，「我覺得演員有時候看不到自己進步了什麼，會覺得自己從出道到現在沒什麼變化，特別是遇到低潮的時候更是如此，不過雖然自己沒察覺，別人可能都看在眼裡，所以有時候可能只是自己想太多。」

來到 20 歲的一半，曾敬驊期許自己在角色類型上可以有所突破，能脫離一些青澀感，希望不要再是學生，而是可以接到一些比較社會化的角色，更有「大人感」。至於最近參與的作品都成功造成話題，想不想得獎？曾敬驊坦言：「有機會獲得入圍肯定就已經很好了，得獎本來就有運氣成分，不一定是努力就能做到的，況且如果在我這個年紀真的得獎，對未來的影響也不一定是件好事 ，所以只要入圍就值得開心了。」

曾敬驊調適心態，喜歡現在的自然狀態。（Bella提供）

除了對獎項並不會太執著，出道 4 年多來，曾敬驊的心態其實也有很大的轉變：「我原本很在意大眾目光，擔心這個擔心那個，每天都活在很緊繃的狀態下，出道作《返校》又是一部大製作、高度關注的作品， 壓力真的非常大，也很在意大眾對自己的反映。」

不過經過時間的排解與心態的調整，卻有了不同的感悟：「其實觀眾都還蠻聰明的，接受程度也比較開放，不用像以前偶像明星那種感覺，要方方面面打造完美形象，那種狀態很累，我自己也比較喜歡現在比較自然的狀態。」