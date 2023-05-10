政府推動「投資青年就業方案」第一期成效不彰，又趕在大選前夕加碼撒幣160億推動第二期計畫，恐怕只是浪費公帑，無助改善低薪、缺工等結構性問題。民眾黨立法院黨團（10）日召開記者會，呼籲政府盤點產業人力需求，妥善規劃產學合作，擬定短中長期規畫，並研擬《最低工資法》，從結構上改善青年低薪。

立委張其祿表示，民眾黨主席柯文哲曾點出，青年低薪問題本質在於教育與就業市場之間的斷層，許多大學科系及教育內容未能跟上產業變革與科技發展，畢業生很難找到與其技能匹配的工作，不符合業界所需的過剩勞動力，讓雇主有更多談判籌碼，導致薪資下滑，加劇社會經濟不平等。因此，關鍵在於政府必須更縝密地規畫產學合作，並培養新鮮人持續學習、科技應用能力，符合時代所需。

張其祿指出，蔡政府積極拉攏年輕族群支持，從住房政策、學貸補貼、藝文津貼到如今的二期青年投資方案都像是補貼撒錢政策，治標不治本。政策不該追求短期影響，而要放眼長期成效。政府、產業與學校之間應務實合作，並盤點實際的產業需求，短期可以平衡勞動市場供需、中長期則能在使人才培育與產業介接，避免產學斷層。

張其祿直言，政府應務實建立跨領域學門合作、協作機制，改善學生與就業端的介接。政府須透過政策制定、投入資金鼓勵學校和產業合作，推動跨領域學門交流，根本解決「人才荒」及「低薪問題」的失衡問題。

立委邱臣遠表示，在投資青年就業方案當中，青年失業率是最重要的績效指標。我國15至24歲青年失業率為11.54％，為整體失業率的3.11倍，第一期計畫目標預期降到2倍以下，但2023年2月青年失業率為11.42％，是整體失業率的3.23倍，第一期不達標，然而第二期困難度提升，KPI模式依舊不改，完全不切實際。

邱臣遠指出，第一期投資青年就業方案編列133億預算，僅協助3.6萬人就業，已經讓人質疑成效，第二期擴編至160億，完全沒有檢討施政結果，大撒幣思維只會加劇政策錯誤，浪費國家資源。政策評估不該誇大不實，以第二期計畫為例，績效指標從2項增加到8項，又能服務多少人？相關單位必須出面說明評估過程與如何落實，而非誇大數字欺騙民眾。

邱臣遠表示，中央也要全面盤點人口與經濟結構，研擬《最低工資法》、派遣非典型就業保障法案，因應未來產業發展趨勢及青年就業情勢。

黨團副主任兼發言人楊寶楨說，台灣青年長期處於「4不1沒有」，找不到工作、賺不到錢、存不了錢、買不起房又沒有未來，然而兩大黨只關注選票，對於青年就業、薪資及居住正義忽略長期規畫。政府應該注重長遠發展，基於社會需求和現實情況制定政策，而非僅僅為了拉攏選民的支持，祭出短期效果的大撒幣政策。