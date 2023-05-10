檸檬產地價格低迷，農會質疑有人在壓價。(林和生攝)

屏東檸檬還要2個月才正式進入盛產期，但近日產地價每斤15元，低到令人匪夷所思，九如鄉農會總幹事龔泰文直言，背後有雙看不到的黑手企圖壓低價格，猜測覬覦的是政府加工補助，他批評錯誤政策沒讓農民受惠，反而便宜加工業者，應該重新檢討。

全台檸檬種植面積2777公頃，其中屏東占了 1853公頃，等於台灣每10顆檸檬、就有7顆來自屏東，九如鄉更是重要產地。

龔泰文表示，每年7至9月是檸檬盛產期，但目前冬花果產量低，往年產地價都要每台斤25元以上，如今卻跌到15元以上，很難想像進入正式產季，價格還剩多少。

他直接了當的說，盤商疑似企圖壓低價格，覬覦政府加工補助，他們兩頭賺，一邊拿政府補助，一邊從農民身上壓低價格，尤其近年中央鼓勵增設冷鏈場，但補助都到業者手上，農民並無實際獲利，確實應該重新檢討。

但屏縣府農業處長鄭永裕說，近年南部缺雨，使得檸檬皮厚汁少、賣相不佳，加上北部陰雨不斷，飲品市場消費力道不強，氣候與市場都是產地價格無法上升原因，還會持續關注。