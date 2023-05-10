彰化警方積極查辦，台電彰化區營業處特別到鹿港分局及北斗分局，各頒發6萬元破案獎金，感謝警方打擊不法。（台電彰化區營業處提供／吳建輝彰化傳真）

台電彰化區表示，一般來說電桿上面的電線一次就會有3條，有些工廠會有4條，以電桿之間距50公尺來講，一次剪去4條就被剪去200公尺。（示意圖／吳建輝攝）

彰化地區屢傳電纜遭竊案件，據台電彰化區營業處統計，從今年初截至4月底，彰化台電電纜總失竊長度超過7273公尺，比14座101還高，而彰化警方積極查辦，台電彰化區營業處特別到鹿港分局及北斗分局，各頒發6萬元破案獎金，感謝警方打擊不法。

彰化地區今年度發生多起電纜線遭竊案件，包括鹿港、和美、伸港、埤頭、社頭、芳苑、二林等地區，都有不少電纜竊盜案件，而這些地區多半為偏僻及人煙稀少地區，上個月彰化警方破獲3件，這個月已經有2件遭檢方起訴。

台電彰化區表示，一般來說電桿上面的電線一次就會有3條，有些工廠會有4條，以電桿之間距50公尺來講，一次剪去4條就被剪去200公尺，而統計中被偷的7273公尺，幾乎都是剪電桿的，而被偷走的電纜幾乎都被變賣光。

台電彰化區營業處處長黃振興表示，感謝警方打擊不法竊賊，維護民眾用電及公共安全，他說現在原物料上漲，也帶動廢五金等原料價格高漲，因此竊賊鎖定銅製電纜行竊，且竊賊都是直接用工具剪去，電桿根電桿之間整段竊走。

黃振興說，電纜失竊後不僅造成停電致路燈不亮，也會影響民生用電，而被竊的電纜裸露造成下垂，也可能發生感電事故，近年台電積極與警方合作防制、偵辦電纜失竊案，展現查緝決心。

黃振興也呼籲，如發現來路不明電纜，或外皮印有台電「TPC」標誌的電纜線，應拒絕回收並檢舉，也呼籲民眾勇於檢舉不法，可撥打報案電話110或台電24小時服務專線1911檢舉，民眾提供線索經檢舉破獲後，台電將發給獎勵金。