攸關《憲法》保障新聞自由的中天新聞台換照訴訟案，2020年11月26日通傳會（NCC）處分不換照後，12月2日中天提行政訴訟，歷經2年多的審理，台北高等行政法院10日判決，將NCC不予換照的處分撤銷，中天勝訴，全案仍可上訴。

回顧整起案件，2020年6月8日中天新聞台提交換照營運計劃書，向NCC申請換照，不料，NCC用突襲性方式，20天前才通知將舉行聽證，而且中天在聽證會召開前曾經3次聲請閱卷，然而除了中天自己提出的資料外，NCC一律拒絕閱卷，導致當事人武器不平等。

同年10月26日中天換照聽證會，11月4日中天到會陳述意見，但聽證會7位被告選任的鑑定人中竟有5位鑑定人中途離席，由NCC委員擔任的聽證會主持人，更明示及暗示在場的鑑定人無須現場回覆，NCC嚴重剝奪中天依法享有對聽證鑑定人發問之權利及機會。

11月18日NCC火速決議不予換照，26日公告不換照處分，12月2日中天提行政訴訟，12月11日中天新聞台執照到期，被迫退出原本「52台」的頻道，但之後不少綠營背景媒體打算搶進中天52頻道關鍵位置，引發NCC行政不中立的爭議。

換照案訴訟，中天提出的訴之聲明共有3項，請求法院判決原處分撤銷，及NCC應作成准予換發中天新聞台執照（2020年12月12日起至2026年12月11日）之行政處分，及NCC應給付中天79億5369萬9980元。

中天律師主張，NCC以嚴苛的標準行事，在NCC審查換照的聽證會程序違法，侵害言論自由，且聽證程序違反正當法律程序原則，這個違法瑕疵無從補正，NCC不予換照處分應予撤銷。