晶呈科表示，目前氖氣在手訂單能見度超過三個季度，會隨客戶需求調整，預期外銷市場在第二季末到第三季初復甦，配合擴充二廠6月完工，營運動能正向看待。

此外，晶呈科旗下晶圓重生持續開發乾式除膜配方，拓展海外市場，出貨目標為年中達成每月4萬片／line 1，銅磁晶片及發光元件（CMuLED）的晶粒與 0404 TFE 畫素封裝體無塵室產線已完工，預計第三季試產，至於 CMuLED8K 110 吋顯示屏示範樣品預計年底問世。

因應長期利基佈局，晶呈科持續增加特殊氣體布局並擴大產能，二廠 6 月完工、第三季運作貢獻，量產六氟丁二烯 (C4F6) 及去光阻液，而 F2/N2(氟氮混氣)、氯化硼 (BCL3)、氫氟酸 (AHF)、六氟化鎢 (WF6) 、一氧化碳 (CO) 未來都將在二廠建立試產線，目前也已開始規劃三廠的投資。

晶呈科指出，F2/N2 生產技術已由過往4級製造提高至一級合成，目前年產能1.5萬支，將於未來的三廠將啟動量產，目標年產能5.4萬支。另考量AHF 一直是日韓半導體材料戰後的重要半導體戰略物資，預計未來AHF年產能將擴大至150噸，潛在產值達30～45億元。