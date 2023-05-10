截至4月底為止，全台共有325間寶雅、40間寶家，寶雅國際將持續展店，法人指出，寶雅2023年預計展店35-40家，並持續擴展Poya Beauty店型，同店營收估達中個數增長；而寶家則將展出7-8家，看好與寶雅的採購效益將在今年第二季到下半年起陸續發酵，可望帶動虧損幅度持續收窄。

在實體消費人流回溫下，寶雅同店營收重返成長，加上新展店陸續開出，將持續擴大市占率，其中，在口罩令解除後，新型美妝店型POYA Beauty將成為新動能，第一季營收寫下同期新高，獲利也同創同期高點，年增率達30.23％，EPS 6.43元，站上近十季高點。法人預估，在營運動能回升下，寶雅今年獲利可望挑戰歷史新高點。

展望五月母親節檔期，除了實體促銷，「寶雅線上買」亦趁勢推出美麗女人節，包括低價下殺3折起、百元價有找、多件特惠組等；且瞄準疫後彩妝保養強勢回歸，除了推出全新POYA Beauty店型，今年亦全面更新社群IG，邀網紅加入POYA Girls，展示及教學如何畫出最時髦流行的妝容，線上線下搶攻美妝市場，有望帶動母親節檔期雙位數成長。