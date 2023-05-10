針對美國國務卿布林肯9日聲明表示美方強烈鼓勵世衛組織（WHO）邀請台以觀察員身份參加今年世衛大會，並參與聯合國系統，這符合美國的一個中國政策。中國外交部發言人汪文斌主持10日記者會就此回應指出，對美方發表的有關聲明表示堅決反對，實質是對台獨分裂活動的縱容支持。他強調台灣參與國際組織包括世衛活動，必須按照一個中國原則來處理，

汪文斌說，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的重要原則。他表示，由於民進黨頑固堅持台獨立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，破壞兩岸協商的政治基礎，導致台灣參與世衛大會的政治基礎不復存在。

汪文斌表示，美方的有關說法是混淆視聽，實質是對台獨分裂活動的縱容支持。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。我們再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守國際法和國際關係基本準則，將美領導人作出的不支持台獨，不支持兩個中國或一中一台的承諾落實到實際行動上，停止借世衛大會炒作涉台問題。

汪文斌強調，任何打台灣牌，搞「以台制華」的圖謀，必將遭到國際社會的堅決反對，註定以失敗告終。