台中捷運10日中午發生重大意外，豐樂公園站旁附近工地施工，大型吊車吊掛鋼樑建材時掉砸落，貫穿捷運車廂，造成多名乘客傷亡，並影響捷運通車。台北捷運公司表示，北捷高架及平面路線往外6公尺內為禁建範圍，若有施工須經捷運局審查。

北捷表示，依「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」規定，台北捷運高架及平面路線段沿線結構體或圍籬外緣線，往外6公尺內為禁建範圍，外界如有施工需求，須經捷運局審查，北捷也將會同審查，要求不得影響捷運。

北捷說明，至於自辦工程如隔音牆施工等影響軌道行車施工，均安排夜間非營運時段施作，避免影響營運。

北捷指出，獲知台中捷運事故訊息後，立即啟動高架段及平面段沿線施工建物相關巡檢作業，並請巡檢人員加強留意周邊施工建案狀況，若有發現異常立即通報處理。董事長趙紹廉代表台北市政府，已立即前往台中，對台中捷運表達關心及慰問，並提供一切必要之協助。