2020年長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，被男子梁育誌性侵殺害後棄屍，震驚國內外。儘管一、二審都判處梁男死刑，但鍾女父母認為，台南市政府警察局等市府4個部門，有怠於啟動偵查作為等疏失，提請國家賠償之訴，求償593萬元。經台南地方法院調解後，4單位基於關懷「臺南女兒」的立場，同意給付鍾女父母「關懷慰問金」新台幣60萬元，雙方達成和解。
台南市警局等4單位委託臺原法律事務所律師李代昌，於今年4月中旬，與鍾女父母及其律師，在台南地院達成和解。
事後，臺原法律事務所於昨天透過臉書發表聲明指出，被告機關台南市政府警察局、台南市政府工務局、台南市歸仁區公所及台南市政府警察局歸仁警分局，對於命案發生深感遺憾，對原告被害女大學生父母唯一的女兒遠從馬來西亞前來台南市就學，發生被害離世所遭逢的打擊及創傷，至表同情與不捨，實不忍原告遭此女兒巨變之餘，另需面臨冗長訴訟程序煎熬。
為此，被告機關願意基於關懷「臺南女兒」立場，盡最大能力修復原告傷痛，同意支付關懷慰問金共計新台幣60萬元，以期撫慰原告喪女之痛，並告慰其愛女在天之靈。
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