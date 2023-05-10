一名女網友表示，弟弟這個月中才要訂婚，但準弟媳近日突然買了4台家電送到家裡，讓全家傻眼，連弟弟也嚇一跳，更尷尬的是等所有電器都裝好，冰箱插頭一插，整棟透天厝竟大跳電，讓她很無奈，但網友卻大讚要感謝弟媳才對，是她發現線路老舊問題。

原PO在臉書「匿名公社」發文，弟弟月中準備和女友訂婚，決定婚後要住家裡，殊不知日前晚上7點多時，突然來了一輛大卡車，竟然是弟弟女友訂家電送到原PO家，「結果全部搬下來，我跟我媽都呆住了」。

原PO表示，弟弟女友總共訂了冰箱、洗衣機、烘衣機及超大電視共4台家電，她卻說只買一點，連弟弟也看傻，不過事情還沒結束，原PO說「全部安裝好後，電冰箱一插電，整棟跳電」。原PO無奈表示，家裡是舊式透天，沒想到為了迎接新媳婦進門，還要花錢把電線全部重拉，不禁想問準弟媳，「買東西要搬進別人家前不用先問一下嗎？不愧是大小姐」。

文章PO出後，不少人紛紛留言「她又沒花你的錢，生什麼氣，要氣也是應該氣你弟溝通橋樑沒做好，也沒肩膀搬出去住」、「剛搬來就帶嫁妝，還不錯吧，是弟弟沒有喬好」，還有人指出原PO要好好感謝弟媳，「一台冰箱就跳電，那電線還是趕快重拉吧」、「如果只插冰箱一個插頭就全部跳電，代表線路老舊遲早會燒起來，應該感謝弟媳趁早發現問題」。