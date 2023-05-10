民進黨今中執會通過「2024年第11屆區域立法委員初選選區提名候選人案」，並公告52名立委提名候選人，桃園第5選區原民調勝出的楊家俍，因「年少輕狂」昨宣布退選，今中執會決議同意楊退選，並以徵召方式完成該選區後續提名作業。

據轉述，中執委立委陳亭妃說，楊家俍這一區跟高雄市第3選區劉世芳狀況不一樣，當初是有辦理初選，應該推初選第二名的劉仁照，因為當時劉雖然第二，但是跟對手的民調也是贏；桃園市議員中執委呂林小鳳也附和說，支持第二名的劉仁照。

此外，對於2024年第11屆高雄市第3選區立委後續提名作業方式，會中通過依2024大選提名策略小組建議，採徵召方式進行，請策略小組成員陳其邁、王定宇、潘孟安、許立明徵詢人選，再由黨主席提名，經中執會同意後徵召。

至於楊家俍退選；賴清德表示，對於楊家俍退選感到惋惜，也對楊的勇氣表示欽佩。至於對退選要求，中執會勉於同意。此區改為徵召，後續徵召程序，循黨內制度辦理。

賴清德表示，今天通過了黨內52位立法委員的提名，感謝中央黨部以及選對會所有委員的辛苦，也要恭喜接獲提名的同志，也預祝大家高票當選。接下來還有20個徵召區以及不分區，要在之後繼續完成提名，希望民進黨全體都能夠竭盡全力，爭取人民的支持。除了讓總統高票當選，國會也一定要過半。

他強調，這次的徵召選區以及不分區的提名，黨中央一定會跳脫黨派的思考，以人才為優先，希望能夠得到社會的支持，贏得這場2024的大選。

他說，立法院本會期已經要結束，所以有許許多多的法案，我們敬請黨團能夠協助行政院，在最後一段時間內，把握時間，讓行政院希望通過、列為優先的法案，都能順利陸續通過。

今午間台中發生工安意外造成傷亡事件，賴清德會中向罹難者及家屬表達哀悼之意，也感謝現場救災人員全力救援，期盼傷者早日康復。