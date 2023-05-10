許多人婚後都得面對難解的婆媳問題，一名媳婦抱怨，公婆兩人常不請自來，還擅自拿她擦臉、擦身體的毛巾來擦尿，嚇得她直說「不能用了」，立刻就要把沾染尿液的毛巾丟掉，沒想到一旁的公公聽完卻瞬間暴怒飆罵，讓這名媳婦覺得相當委屈。貼文一出，引發網友熱烈討論。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文透露，她並沒有和公婆同住，不過兩老幾乎天天來家裡報到，近期年幼的兒子在戒尿布，上廁所不小心尿到地板上在所難免，然而原PO卻發現，婆婆不拿髒抹布擦拭尿液，反倒選用擦臉和擦身體的毛巾，並用腳踩在地上來回擦拭。

「不行！這條不能用了，拿去丟掉！」原PO話剛說完，公公馬上破口大罵，頻頻指責她的不是，發洩完怒氣隨即甩門揚長而去，而找到靠山的婆婆也趁勢裝可憐，哭喪著臉責備原PO有嚴重潔癖，「都是你這樣做，公公才會生氣，擦過地板跟尿，洗乾淨還是可以擦臉跟身體」。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「毛巾送給公婆擦臉擦身體兩全其美，童子尿補身體」、「下次拿他們用的毛巾來擦啊」、「我覺得婆婆說的有道理，就用婆婆的毛巾擦吧」、「沒公公的事他在暴怒什麼」、「可能老人家比較省，等她們回去再丟掉，或請老公溝通就好」。