盤中一度大漲2.5%，最後收漲0.78%的豐田，因受到兩個利多激勵，其一是公司宣布將實施庫藏股計畫，金額高達1500億日圓，約11億美元。另外，新任執行長也承諾，將儘速擴大電動車產能。

從豐田章男手中接管豐田的佐藤恆治（Koji Sato）在4月曾表示，最晚到了2026年，預定每年要賣出150萬輛，完全由電池供應動力的純電動車，以及推出10款新電動車。

事實上，豐田汽車在上個財年一共才賣出3.8萬輛純電動車，且本財年的純電銷售目標，是訂在至少20萬輛。豐田表示，將投資3.1兆日圓用於永續成長方面，包括脫碳和電氣化等。

截至2023年3月底的上個財年，豐田營利為2.7兆日圓，不僅超過市場預估2.63兆日圓，也比自己保守預測的2.4兆日圓要多。同時，營收成長18%，高達37.2兆日圓，也高於市場預測36.4兆日圓。

豐田分析，日本和亞洲大部分地區營收增加，但歐洲、中國大陸以及北美的卻大幅下滑。豐田也預估，本財年全球汽車預計應可賣出1140萬輛，高於上個財年1060萬輛。