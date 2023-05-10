中國國家金融監督管理總局10日召開領導幹部會議，中共中央組織部宣布了中央決定，由四川省副省長李雲澤擔任國家金融監督管理總局黨委書記。

李雲澤長期在中國建設銀行、工商銀行工作，是二十屆中央候補委員，將成為首位正部級「70後」高官。

今年3月，中共《黨和國家機構改革方案》公佈，決定在中國銀行保險監督管理委員會基礎上組建國家金融監督管理總局。除了中國銀保監會的原有職能之外，還將此前人行對金融控股公司等金融集團的日常監管職責、有關金融消費者保護職責，以及證監會的投資者保護職責劃入。

李雲澤，1970年9月生，山東煙台人，畢業於天津大學，長期在中國建設銀行工作，曾任建設銀行天津市分行副行長、中國建設銀行計劃財務部總經理、重慶分行行長。

2016年，他擔任中國工商銀行副行長，2018年擔任四川副省長，後來擔任省委常委、常務副省長。

現任中國銀保監會主席郭樹清67歲，已任全國人大常委、人大財經委副主任委員。