身兼演員、導演、製作人的昔日邵氏小生宗華（本名鄒忠智），4月25日於睡夢中離世，享壽79歲。家屬5月10日下午於台北第一殯儀館福壽廳以佛教儀式為他舉行告別奠禮，宗華獲頒文化部旌揚狀，表彰其在文化藝術領域的貢獻，由宗華的妻子代表受贈。奠禮結束後隨即火化，將長眠於陽明山臻善園。

37年前曾和宗華合作過《楊貴妃》、《西施》等劇，現定居馬來西亞檳城的港星馮寶寶，一直感念宗華當年邀請她來台拍戲，在她人生低潮期的知遇之恩。特別於9日晚間由馬來西亞檳城搭機來台弔唁。69歲的馮寶寶戴著帽子、黑色口罩及眼鏡，身穿一襲緊身黑色洋裝現身，面容哀戚。

馮寶寶趕來台灣送宗華最後一程。（林淑娟攝）

馮寶寶受訪時表示，因為當年她主演的幾部大戲中，她最喜歡的都是「宗哥」製作，她非常欣賞宗華的藝術造詣，從合作第一部《楊貴妃》、第二部《西施》，還有後來的歌仔戲《洛神》都是宗哥找她合作，因為她也喜歡歷史，所以更欣賞宗華的藝術造詣，「這次特別過來是對他作為藝術家最崇高的尊敬」。她說自己會永遠記得他，尤其是他說故事很活潑的一面。也覺得現在很好，一般不會再有瞻仰遺容，「這個真的不要，因為每一個過去的朋友，我認為在我心中，記得他最活潑、最有精神一面那就很好，我們每個人始終有一天要走」。

被問兩人多久沒見，她說拍完《洛神》（1996年）之後，兩人都有別的事情忙，「他去了美國，沒有聯繫。但如果工作上，他是我最重要的製作人，所以特別來，昨晚飛到，明天一早就走」。她透露上次來台灣是2017年受紀寶如邀請來台參與愛心募款活動。這次來台灣沒有要多停留，主要就是為了送別宗哥而來，但也會見見一些久違的老朋友，「昨天很晚飛到，明天一早就走，現在住在檳城 ，還好有直飛。不過我一定會來！」

馮寶寶穿全身黑飛來台弔唁。（粘耿豪攝）

她說現在的自己忙著退休，但也有很多事情忙，尤其是疫情，讓她上網學會很多下廚的功夫，也自認為煮得很好，還有種菜，會在自家陽台種番茄、苦瓜、莧菜。至於是否考慮再復出拍戲？她說：「我想也沒有人請我演，但如果是演很老很老的老太太，我覺得不必了」。她與宗華共同好友則爆料，今年過年去宗華家拜年時，宗華還說希望再找馮寶寶演貂蟬、趙飛燕，因為四大美人已拍過楊貴妃、西施，但他說自己沒法導演，只能監製，沒想到成了沒能完成的遺願。

宗華遺孀感謝親友讓宗華最後一程功德圓滿。（林淑娟攝）

馮寶寶含淚送別宗華。（圖／粘耿豪攝）

宗華的太太哽咽感謝各界來關懷、弔唁，讓宗華的最後一哩路功德圓滿，雖然萬般不捨，但愛與思念永遠存於心中，感謝各方好友弟兄在悲痛的日子裡給她溫暖幫助，也感謝文化部頒發旌揚狀肯定他數十年的耕耘與成就。

民視總經理廖季方出席宗華告別式。（民視提供）

民視總經理廖季方出席告別式時表示，宗華曾演出民視 《父與子》、《風水世家》兩部戲，都是收視率第一名的8點檔，尤其這兩部8點檔都是以台語為主，他也很認真學習台語，為人非常熱情，敬業樂群，劇組工作同仁也非常敬重他。不過他已好多年沒遇到宗華，日前聽到他過世的消息，非常震驚也難過，他為人端正、對朋友重情重義，30年前在友台製作8點檔，去中國大陸拍戲，有聽到他資金周轉有困難，還把台北唯一一間房子賣掉，自己租房子過生活，直到真的很困難才來跟公司求援，他製作戲劇認真負責，好在那部戲後來成績也很好，他為了完成工作 、犧牲家當，因此個人對他更加敬重欽佩。

民視總經理廖季方率民視同仁出席宗華告別式。（民視提供）

方馨、唐豐、蘇晏霈出席宗華告別式。（民視提供）

而宗華的乾女兒方馨、義子唐豐，與藝人鮑正芳、蘇晏霈、前演藝工會理事長康凱等前來弔唁，唐豐並參與家祭儀式且向義父行三叩首拜別。他與宗華合作《父與子》結緣，後來幾年常找他吃飯碰面，也都稱呼對方爸爸，「那時候他在桃園買新家，我都有去坐一坐，後來乾媽從美國回來，在家族聚會至少每年碰一次，以義子身分。上次相遇是去年一起拍小短片，本來今年過年要約，但太忙，後來就聽到噩耗」。

方馨、蘇晏霈出席宗華告別式。（林淑娟攝）

方馨表示，之前到南部拍戲，晚上喝酒聊天，非常提攜後輩的宗華會傳授他們傳授經驗，在攝影棚裡也是，有他在氣氛就很歡樂，因為他的台語音會跑掉、NG，雖然常拍到很晚，但因為這樣大家精神亢奮，「他就像像彌勒佛，是很好的爸爸」。