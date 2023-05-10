2020年底通傳會（NCC）作成不讓中天新聞台換照的處分，經台北高等行政法院由受合法官蘇嫊娟兼任審判長、魏式瑜、陳雪玉法官組成合議庭審理後，10日判決，關於中天在2020年6月8日之換照申請案，應依本判決之法律見解作成決定。

北高行的勝訴判決，也讓NCC當年的違法濫權爭議也被一一揭露，包括對中天的聽證程序違法，及審查評分表不合法、NCC委員審查意見錯誤及矛盾及不予換照不符合比例原則。

根據中天律師在法庭上提出的質疑，NCC對中天新聞台用突襲性通知將舉行聽證，拒絕閱卷，鑑定人中途離席，不讓中天對鑑定人發問，聽證程序違反正當法律程序原則，此一違法瑕疵無從補正，所以NCC不予換照的處分應予撤銷。

另對於中天換照案的審查評分表不合法，NCC2018年已修正申設審查辦法之配分比重，所以NCC依據換照審查辦法， 就應配合修訂換照審查的評分基準，但NCC卻仍使用舊評分基準，更在中天換照案沿用該錯誤違法之評分基準，顯屬違法。

NCC委員對於換照案的審查意見也出現許多錯誤及違法，包括NCC委 員的個別審查意見有文字雷同、誤繕處相同、重複評價、審查範圍錯 誤，及評分結果矛盾的諸多瑕疵，NCC竟依據這種審查意見來判斷， 並作成瑕疵及違法的處分。

至於NCC指責中天新聞台內部控管機制問題，中天律師說，NCC對中天的25件裁罰處分，9案已遭法院撤銷，況且NCC所謂中天新聞台有大量申訴案件，實質上根本是相同申訴內容，況且NCC可懲處暫時停播，但卻對中天處分不予換照、永久停播，不符比例原則。