已創立25年的「中華道教玄天上帝弘道協會」，今(10)日於福容大飯店淡水漁人碼頭店，舉辦第六、七屆理事長交接暨理監事宣誓就職典禮，內政部長林右昌親臨監交，新北市副市長劉和然也到場觀禮，現場近六百名會員信徒蒞臨與會。

新任的第七屆理事長為麗寶集團董事長吳寶田的夫人，也是五股知名地標「賀聖宮」的宮主王美雲。

王美雲在就任時表示：「很榮幸能夠成為新任理事長，更感謝當年協會創辦人康英山，一路走來篳路藍縷，並在歷屆理事長王四美、李林欽的帶領下成長茁壯。未來也將竭盡心力的為玄天上帝服務，希望有更多信眾認識玄天上帝，並得其福澤庇佑。」

內政部長林右昌致詞時也提到：「宗教信仰是民間社會穩定人心的重要力量，全台各地上千間信奉玄天上帝的宮廟，成為撫慰民眾心靈的依靠。」

「中華道教玄天上帝弘道協會」在民國88年成立，為非營利之社會團體，目前擁有團體會員166間宮廟，遍及全台；以結合玄武弟子慈悲濟世之力量、興辦道學講習、培育傳教人才、宣揚教義淨化世道人心、促進社會敦風勵俗祥和為宗旨。

王美雲出身彰化二林鄉，家族三代篤信玄天上帝，吳寶田夫婦二人也都成了玄天上帝的忠誠信徒。

王美雲回憶起，當初起心動念要興建「賀聖宮」，是因921大地震不久，玄天上帝神諭透過乩身告知，並欽點五股洲子洋的一塊寶地，指示要在該地興建宮廟以造福信眾，王美雲和吳寶田夫婦二人便毅然決然放棄銷售總額可賺超過新台幣7億的建案用地，將此塊500多坪的黃金地段土地捐出來建廟，從開始籌劃建廟到興建完成，耗資二十億，整整花了十年的時間興建完成。

2018年安座之後，「賀聖宮」已成為五股新地標。宮廟樓高8樓、地下3樓，內祀主神有玄天上帝、註生娘娘、消災延壽藥師佛、觀世音菩薩、文昌帝君、土地公福德正神、太歲星君等神祇。主廟內還可容納200多人的香客大樓，提供進香團體入住。

而麗寶集團董事長吳寶田今也特別蒞臨，以總顧問的身份上台向夫人獻花，以具體行動表示支持。

王美雲表示，今年「中華道教玄天上帝弘道協會」一年一度的 玄天上帝飛昇生慶典，將會回到協會創辦的發源地宜蘭。並選定在第六屆理事長李林欽的「保安宮」擴大舉辦，預料將會匯集近萬名的信徒，也歡迎各界屆時一起共襄盛舉，與神同行、共沐神恩。