兩岸積極爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP，新北市議員戴瑋姍認為台灣難以加入原因是因為「一中原則」阻撓，侯友宜表示，加入挑戰性很高，遇到的困難不是單一的，國際間大家有不一樣看法，我們要繼續努力，不要放棄。

戴瑋珊詢問若中國成功加入會不會造成什麼影響，侯友宜說，目前美中貿易對抗，會有大陸跟非大陸關係產業鍊相關問題；侯認為，應該多多結交友邦，希望更多友邦支持我們。

戴瑋姍詢問11個會員國中有哪些是親美會員國，侯友宜直言「這樣問美國吧」，不干預國家對其他國家看法，但戴瑋姍認為要了解誰會為台灣投下贊成票，侯友宜說，「拜託大家給我們支持」，就像人家不投給你，你還是要去拜票啊。

對於戴瑋姍指新加坡等會員國是親中派，侯反問「妳怎麼定義」，戴回答這是共識，戴再追問侯日前訪問新加坡有當面建議新加坡協助台灣加入CPTPP，侯友宜說，我們談了很多綠色金融， 希望大家多給我們鼓勵，最主要是談新北市政建設為主軸。

對於中國一中原則，侯友宜強調，不管美國一中政策、中國一個中國，「我們是中華民國」，要對自己有信心，我們走出去，台灣有13個邦交國，兩岸彼此之間平等友善尊嚴對等。