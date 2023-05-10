苗栗縣長鍾東錦接見表揚獲獎學生。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

全國技能競賽中區分區競賽落幕，苗栗縣共有6所國、高中青年學子好手角逐，過關斬將榮獲金牌9面、銀牌7面和銅牌6面；其中機器人青年組前5名都由苗栗子弟包辦，君毅中學更囊括了前3名，成績斐然。縣長鍾東錦10日接見並頒發獎狀表揚，期勉在7月的全國決賽再創佳績，希望學子能有「一技在手，希望無窮」理念，前途才能無可限量。

縣長鍾東錦主持表揚大會，勞工及青年發展處長王浩中，獲獎學生和6所學校的校長、指導老師也出席，分享榮耀，鍾縣長期勉7月全國決賽時能再接再厲，為苗栗爭光。

勞青處表示，此次中區把能競賽中，共有苗栗農工、君毅高級中學、興華高級中學、仁德醫護管理專科學校、明仁國中和通霄國中共6所學校參賽，總計有35名學生獲獎，榮獲9金、7銀和6銅優異成績。獲獎組別和項目如下，青少年組電子職類榮獲第1、3、4、5名以及機器人職類榮獲第1、2、4名，平面設計技術職類榮獲第1、2名，3D數位遊戲藝術職類榮獲第1名。

青年組網頁技術職類榮獲第1名、機器人職類榮獲第1、2、3、4、5名，餐飲服務職類榮獲第4名，冷凍空調職類榮獲第3名，資訊與網路技術職類榮獲第2名、健康照顧職類榮獲第3、4名，冷作職類榮獲第1、2、3名，麵包製作職類榮獲第5名，機器人系統整合職類榮獲第5名，突破以往成績，整體表現不俗。

鍾東錦表示，年輕人除了讀書外，必須一技在手，未來踏入社會才能有發揮空間，如今廣設大學、技職人才缺乏，技職教育不僅為台灣產業之根，也是產業發展最重要的競爭力，鼓勵同學們繼續精益求精，很高興獲獎同學和老師的付出獲肯定，更是苗栗之光，強調社會職業不分地位高低，不管在那個行業，一定要出類拔萃，唯有自助才能天助。

君毅中學此次中區競賽，為了成就每個孩子，今年擴編戰隊，共參加12職類，派出47名選手，動員19位指導老師，其中機器人戰隊不負眾望，榮獲青少年組：2金、1銀、1銅、2個第4、1個第5，青年組：1金、2銀、1銅、1個第5、2個佳作，囊括機器人職類、電子職類共計3面金牌，共14組學生取得決賽資格，成績亮眼再創校史紀錄，技驚全場。

興華高中普通科楊敦傑，跨類參加技能競賽的網頁技術組榮獲第一名佳績，將持續備賽7月全國賽，續爭國手資格參加國際賽；仁德醫護管理專科學校在健康照顧職類中獲得第3、4名成績。

苗栗農工參賽選手總共榮獲冷作（金屬結構製作）第1、2、3名、冷凍空調第3名、機器人第4、5名及2佳作、板金佳作總計1金1銀2銅，共8位學生入圍全國決賽。

通霄國中美術班李紫妘，利用電腦製作立體動畫的一個操作技術，包念建模及外皮上色、熱愛藝術創作與視覺設計，參賽加入服裝設計理念將3D遊戲藝術融入新的思考元素，榮獲金牌。

明仁國中美術班李可仲、邱翊紘，以純熟的技巧、優美的構圖，囊括青少年組平面設計技術職類第1名與第2名，將參加全國決賽，爭取國手資格。