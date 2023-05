華安醫學主要從事各類小分子藥物開發,目前已發展應用於傷口照護 (Wound cares)、新陳代謝疾病 (Metabolic syndromes)、發炎性疾病 (Inflammation diseases)、神經退化性疾病 (Neurodegeneration diseases) 與其他醫學治療領域(other diseases)等新藥開發項目。華安醫學現行所研發的適用於各種不同適應症之藥物,其中ENERGI-F703糖尿病足部潰瘍凝膠及ENERGI-F701防止落髮外用液劑已完成美國及台灣二期臨床試驗,而ENERGI-F703並已於去年第四季進入美國FDA三期臨床試驗,ENERGI-F703擴大適應症之下肢靜脈潰瘍(VLU) (以下簡稱ENERGI-F703VLU)正進行第二期臨床試驗。

此外,華安醫學其他應用於各種不同適應症之新藥開發項目亦持續進行研發當中,如ENERGI-F705治療巴金森氏症新藥(Oral drugs for Parkinson’s Disease)及ENERGI-F703EB遺傳性表皮鬆解性水皰症(俗稱泡泡龍)外用軟膏(Topical cream for treating wound in hereditary Epidermolysis Bullosa)等專案,也正在進行IND送件前評估及資料準備。

華安醫學除持續不斷地進行新藥項目開發以及推展臨床實驗期程外,亦積極與全球各地不同屬性的生技醫藥廠商洽談新藥項目授權開發或產品經銷,未來公司新藥開發項目發展以及業務成長值得期待。