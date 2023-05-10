列車上會進行模擬演練，如遇到乘客有突發狀況，服勤員該如何處理。（洪靖宜攝）

列車上會進行模擬演練，如遇到乘客有突發狀況，服勤員該如何處理。（洪靖宜攝）

服勤學員進行列車攀爬訓練。（洪靖宜攝）

因應疫後解封運量逐步穩定提升，台灣高鐵日前招募新血，以第一線站務員、服勤員為主。其中服勤員在正式成為獨當一面，不論性別都要接受相同安全訓練，包括列車攀爬、90秒內架設重達15公斤的逃生梯以及車內突發狀況模擬等測驗，必須通過才能正式成為台灣高鐵一員。

確認列車外狀況後，服勤員獨自拿起重達15公斤的逃生梯安裝，確保架設正確，協助旅客疏散下車，另一邊，徒手攀爬列車，上上下下，動作迅速，甚至還有情境劇考服勤員臨場反應。不僅男性服勤員，女性服勤員接受一樣的安全訓練，必須通過一道道考驗，並熟悉通過測驗後，才能成為一名合格服勤員。

台灣高鐵日前招募新血，以第一線站務員、服勤員為主，其中16名服勤員正在接受訓練當中。台灣高鐵服勤員訓練的課程內容，主要分為「安全訓練」及「服務訓練」2大類。「安全訓練」包含消防滅火與急救、逃生梯架設、渡版架設、防護網架設、列車攀爬、旅客疏散等項目。透過理論結合實作，訓練服勤員未來在面對各種營運及天災狀況時，能夠從容應對，確保旅客及自身安全。

另外，「服務訓練」包含商務車廂服務、車上販賣服務、服務禮儀、廣播技巧、旅客客訴處理、輪椅旅客服務等，以達成優質服務成效。

每位服勤員正式上線前，需要經過總時數368小時，約2個多月的課程訓練與實習，依課程性質又可分為「理論課程」136小時、「實作訓練」112小時、「車上實習」120小時。「理論課程」必須通過2次學科測驗，合格標準均為85分，才能進入實作訓練。ž「實作訓練」包含2項術科測驗，分別為逃生梯架設，合格標準90秒內完成，以及商務車廂服務流程測驗，合格標準為85分。

通過後才能進入到正線實習。另外，「車上實習」通過理論與實作課程後，新進服勤員將再於車上進行15天實習，並資深同仁面對面進行實務指導。

服勤學員黃胤凱提到，安全是重要一環，訓練內容跟比想像更扎實，因此需要更繼續努力與練習，過去他從事服務業，會決定報考高鐵，是認為形象良好又穩定；另1名服勤學員蔡雅丞，過去她從事業務，她說工作重要的任務就是讓旅客放心，因此調整心態相當重要，訓練過程須單獨拿起重達15公斤逃生梯，她認為只要經過反覆練習，就可得心應手。