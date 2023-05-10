有些人天生渴望權力，希望能透過自己的力量來獲得人民支持，並且讓人信服，《旺好運》運勢專欄分享適合從政的前3名星座，依序是摩羯座、天蠍座、獅子座，其中第1名的摩羯座不僅做事勤奮也很有能力，更懂得如何做人與社交，因此容易在政壇闖出一片天。

▍第3名：獅子座

獅子座對於自己熱愛的事物有一種堅持，如果他們下定決心要從政，就會不斷增加自己的能力，便會想盡辦法說服所有人，對他們來說只要基底穩固，後面一切的路都會跟著穩定。

▍第2名：天蠍座

天蠍座對事情都有著很高的敏銳度，而且觀察力十足，雖然他們平時低調，但一有機會發言，說出來的話都會一針見血，因此在政壇上是一匹黑馬，總是蓄勢待發的等待出擊的那一天。

▍第1名：摩羯座

摩羯座做事勤奮也很有能力，只要是自己能力範圍內的事情就會負責到底，而且他們也懂得如何做人與社交，因此容易在政壇上闖出一片天。