一輛大型槽車車尾被目擊有串英文字「IF YOU CAN’T SEE MY MIRROR’S,I CAN’T SEE YOU」疑提醒後車保持車距，目擊者笑說「司機大哥的英文程度不錯」，網友笑說「偏偏三寶大多看不懂英文」、「物理學的不錯，基礎光學」，也有人發現疑似文法錯誤，「Mirror要加’s嗎」、「最後要加either嗎」。

一名網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，一輛大型槽車的車體後方寫著一串英文「IF YOU CAN’T SEE MY MIRROR’S,I CAN’T SEE YOU」（如果你不能看見我的鏡子，我就無法看見你），疑似是為了提醒後方駕駛的警語，原PO笑說「這位司機大哥的英文程度應該不錯！」引起討論。

一輛大型槽車車尾被目擊有串英文字「IF YOU CAN’T SEE MY MIRROR’S,I CAN’T SEE YOU」疑提醒後車保持車距，目擊者笑說「司機大哥的英文程度不錯」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

網友留言「大車應使用電子後視鏡及側面電子照後鏡，會省掉很多麻煩」、「為什麼只有英文？而不是中英一起上」、「偏偏三寶大多看不懂英文，就算是中文也不會去看，然後就看到油罐車底盤了」、「如果你能看清楚這些字，代表你離我太近了」、「物理學的不錯，基礎光學」。

也有網友認為該句英文文法有誤，「請教：Mirror要加’s嗎」、「最後要加either沒錯，但還有一個錯誤，mirror後面加的是's，變成『鏡子的』」、「老外很喜歡簡寫，或許想表達的是mirror’s image，不要被文法限制了」；也有網友發現該標語在國外很常見，「應該是轉印貼紙或是進口槽體就有了」、「也有可能是國外來的車體(下方也有其他英文字樣)」。