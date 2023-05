一輛大型槽車車尾被目擊有串英文字「IF YOU CAN’T SEE MY MIRROR’S,I CAN’T SEE YOU」疑提醒後車保持車距,目擊者笑說「司機大哥的英文程度不錯」,網友笑說「偏偏三寶大多看不懂英文」、「物理學的不錯,基礎光學」,也有人發現疑似文法錯誤,「Mirror要加’s嗎」、「最後要加either嗎」。

一名網友在臉書「路上觀察學院」分享照片,一輛大型槽車的車體後方寫著一串英文「IF YOU CAN’T SEE MY MIRROR’S,I CAN’T SEE YOU」(如果你不能看見我的鏡子,我就無法看見你),疑似是為了提醒後方駕駛的警語,原PO笑說「這位司機大哥的英文程度應該不錯!」引起討論。

網友留言「大車應使用電子後視鏡及側面電子照後鏡,會省掉很多麻煩」、「為什麼只有英文?而不是中英一起上」、「偏偏三寶大多看不懂英文,就算是中文也不會去看,然後就看到油罐車底盤了」、「如果你能看清楚這些字,代表你離我太近了」、「物理學的不錯,基礎光學」。

也有網友認為該句英文文法有誤,「請教:Mirror要加’s嗎」、「最後要加either沒錯,但還有一個錯誤,mirror後面加的是's,變成『鏡子的』」、「老外很喜歡簡寫,或許想表達的是mirror’s image,不要被文法限制了」;也有網友發現該標語在國外很常見,「應該是轉印貼紙或是進口槽體就有了」、「也有可能是國外來的車體(下方也有其他英文字樣)」。