人才為企業最大的資產，近年許多企業也越來越重視員工福利，以高品質服務為目標的台灣房屋，不僅品牌好感度高，同時也多次榮獲1111人力銀行表揚的幸福企業，關心員工的身體與心理健康，獨步業界推出多項福利創舉，以行動力寵愛員工、打造最幸福職場！

食安園區健康農場。(圖／台灣房屋提供)

台灣房屋早在2017年，首創「健康友善食安園區」，以100%友善工法，種植無農藥的新鮮蔬菜，飼養不打抗生素，吃有機蔬果長大的雞，栽種的各類有機蔬菜，每週都定期發送給同仁與客戶，並分享給予育幼院和社福團體食用，而這份用心，來自於台灣房屋集團總裁彭培業的堅持，彭培業認為：「能吃到當季當令的健康蔬果，這是對人的友善，更是為社會與環境，創造一個良性循環！」

台灣房屋創造「品牌價值第一、企業成長第一、同仁幸福感第一」，更針對全體在職員工，推出「解憂隨身聽」服務，同仁在工作上、人際關係、感情甚至是家庭問題，只要任何需要解憂解惑的疑難雜症，都可透過內部Line官方帳號，和特聘的專業諮商師對話，抒發情緒，同時全程保密，希望做為同仁最強大的心靈避風港。

為友善女性、體恤女性同仁辛勞，特別是生理期間帶來的不適感，特別提供優於同業、超越性平法規範，讓集團旗下所有女性同仁，享有每月2天的全薪生理假，不扣薪資亦不影響全勤、考績與升遷等額外薪獎，創造專屬的「貼心特別假」，加倍禮遇企業女性同仁。