雲林長庚醫院10日舉行追蹤Ｃ型肝炎照護成果記者會。（周麗蘭攝）

雲林縣2019年肝癌標準化死亡率全國排名第一，全縣20鄉鎮市有13個鄉鎮是C型肝炎高風險區，台塑企業13年來提供麥寮鄉、台西鄉免費健檢，近年雲林長庚醫院積極追蹤治療C肝篩檢異常的患者，77名肝癌鄉親的存活率高於國際及全台平均值。

台灣C型肝炎盛行率是4.2％，雲林縣高達7.8％，全縣13個C型肝炎高風險區中麥寮鄉、台西鄉、元長鄉、大埤鄉、崙背鄉、西螺鎮的風險等級最高，2019年的肝癌患者有2成罹患過C型肝炎。

台塑企業、雲林長庚、長庚大學2010年起合作辦理麥寮、台西每年一次免費健康檢查，2018年起再加入鄰近的崙背、東勢、褒忠、四湖、彰化大城鄉民疾病預防篩檢。2022年計有1萬2992人接受全身健檢，列管必須回診者1133人，回診率約32％。

為達到早期發現、早期治療效益，雲林長庚近年更積極鼓勵民眾參與健檢，誘因包括贈送家庭清潔用品、4人以上交通不便者可接送，2鄉民的健檢率從4、5成提升到6成；此外，只要發現前一年檢查異常的鄉親再度健檢，就主動為他們掛診治療，也告知醫師加強衛教。

該院肝膽腸胃科醫師卓韋儒整理2017年至2022年在雲林長庚接受追蹤治療的77例肝癌病患，發現61名早期肝癌存活率都高於5年；中期病患16人，腫瘤2顆以上、大於3公分，存活率約為3.3年，也高於全台的2.7年。

麥寮鄉肝癌患者林媽勳說，很多人不願篩檢是因為怕檢查出來會「煩惱死」，他被檢查出來時是早期，但腫瘤成長很快，幸好他還不用化療，他要大聲呼籲「神仙難救無命人」，大家要勇敢健檢、治療。

患者林懷玉說，他是B肝、C肝患者，去年腫瘤電燒過一次，今年又新長出來再電燒，恢復情況良好，五條港地區很多人和他的例子相仿，他都鼓勵大家就近治療也就能康復，已經很多人接受治療，大家都很滿意、感恩。

雲林長庚醫院長黃東榮表示，該院是地區醫院，有3名消化系專科醫師，可以完整診斷及追蹤肝癌病患，鄉親不須舟車勞頓或麻煩子女，需要進一步治療者也可安排至嘉義長庚短期住院治療，肝癌早期診斷適度治療，可延長有品質的生活。