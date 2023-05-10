英倫天團Coldplay酷玩樂團今年11月11日將到高雄世運開唱，粉絲振奮不已。高雄飯店也陸續接獲粉絲訂房，連帶提升住房率及房價，但部分飯店憂心演唱會門票尚未開賣，為因應搶不到門票的粉絲最後爆發「退房潮」，業者先出招「鎖房」，將部分房間保留，等到演唱會開賣後再釋出房間。

高雄量體最大的飯店、高雄萬豪酒店表示，11月11日當晚700間房間，已經訂近9成，主要是飯店新，交通離世運主場館近，加上是國際連鎖飯店會員制，也不乏國外會員訂房，而房價將因應房況浮動式調整，但不會超過向觀光局備查房價的「天花板」。

高雄福華飯店指出，昨天消息釋出後，有一波訂房潮，住房率增加了超過1成，但因為許多民眾還是不確定能不能搶到票，預計在5月18日演唱會門票開賣後，還會有一波更踴躍的訂房。

高雄漢來飯店表示，11月11日的住房詢問度踴躍，目前有微幅成長。高雄英迪格酒店說，Coldplay開唱消息一出後，訂房電話接不完，住房率已成長3、4成，依據過往幾場演唱會經驗，一定會滿房。

不過，有記者實際上訂房網站發現，強勁住宿需求，帶動房價上昂，平常1、2000元的旅宿，11月11日也漲到6、7000元，而不少五星級飯店則是破萬元，或剩下高階房型，也有不少飯店呈現「一房難求」全數售出狀況。

對此，飯店業界私下透露，因為過去曾有粉絲搶不到票，卻先訂房，但最後退訂，因此為防範類似情況，只好先「鎖房」因應，等演唱會開賣後，就會釋出房間，另也有部分房間其實是保留給合約客戶、商務客、團客等。

高市府搶攻演唱會商機，今年初推出商圈夜市優惠券活動，商圈夜市店家攤商業績成長。（高市經發局提供）

此外，為防止不肖飯店業者惡意哄抬房價，觀光局也將不定期稽查，以防高雄被譽為「演唱會之都」的美名被汙名化。高市府表示，1～4月國內外知名大咖藝人相繼於高雄舉辦共24場大型演唱會，共吸引約56.8萬人次，觀光效益約11.3億元（每人旅遊消費約2000／日），但這還不包含連假等到高雄觀光旅遊的民眾。

高市府指出，演唱會對高雄旅宿業住房率提升帶來正面效益，整體住房率平均逾7成，其中BLACKPINK、五月天、張惠妹、大港開唱等演唱會，市區住房率近9成，甚至滿房。

旅宿業者表示，市府舉辦演唱會，對住房率幫助很大，提升有感。而經發局推動憑演唱會門票可享店家商圈夜市的促銷活動，也帶動店家營收成長3成以上，商圈店家都舉雙手歡迎。