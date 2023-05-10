桃園市龍潭三坑抽水站在今年1月爆管導致桃園地區多處停水，為徹底解決問題，台灣自來水公司第二區管理處進行原水管改善工程，南桃園地區39萬戶及新竹縣湖口鄉等4鄉鎮約6萬戶，預計本月15、16日停水，影響範圍大。民代批評，會勘發現該抽水站設備老舊，常因工程或爆管問題停水，台水預計新設加壓站又因選址與地方意見喬不攏遲未有下文，做事情太過草率。

台水二區處表示，三坑抽水站今年1月爆管時，搶修先將第1期原水管線封板修復恢復民生供水，至今完成相關前置作業，15、16日停水施工，要將先前封板的舊原水管線與新管線重新連接，除這次的「三坑抽水站1期原水管修復改接工程」外，將一併施作「三坑抽水2期原水管彈性座封閘閥維修工程」、「龍潭場高壓保護電驛更換工程」、「淨水場與加壓站等高低壓電氣設備檢驗」、「大溪區河西供水系統持壓閥增設工程」共5項工程，未來將可減少爆管停水情形。

市議員徐玉樹指出，龍潭三坑抽水站設備老舊設計也過時，時常某一處壞掉就停水維修，不然就是爆管問題造成大停水，台水公司預計興建新的加壓抽水站，地方不反對，但有疑慮的是選址位置就在三坑老街中心點，雖然開了多次說明會卻遲未有下文，建設期程停擺，他認為台水當初購地選址時太過草率，如今希望能有好的配套方案消除地方疑慮，才能讓建設繼續推行。

市府經發局則說，這次停水從15日0時至16日下午3時，最長停水時間為39小時，停水及降壓區域以南桃園為主共計304個里，台水公司規畫設置70處飲用水供水站，市府提供234處非飲用水供水站及開放水井32口，開放期間為15日上午8時至晚上9時、16日上午8時至下午4時止，經發局網站已建置停水專區，相關取水點民眾可上網查詢。