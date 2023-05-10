苗栗縣旅遊服務中心自5月11日起推出「千尋貓隱的時光廊道」集章活動，遊客到苗栗、竹南火車站及高鐵苗栗站的旅服中心領取集章表，集滿3站指定紀念章，就可兌換貓裏喵文創商品福袋1份、數量有限，獎品兌完為止，縣府請喜愛集章及貓裏喵的喵迷們把握機會。

苗栗縣府指出，目前疫情已逐漸趨緩且各國國門已開，境外人士進出苗栗已漸頻繁，現正逢初夏之季來臨，非常適合外出郊遊，故苗栗縣旅遊服務中心為刺激推廣縣內在地觀光旅遊且為提升縣內旅遊服務中心旅客到站率，特別推出這次集章活動加強觀光旅遊宣傳。

集章活動兌換表。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

集章遊戲主軸以苗栗縣內3座聞名的隧道開啟的時光廊道進入，後龍的過港隧道海風陣陣吹拂隱隱約約挾帶著海的味道；崎頂的子母隧道帶著歷史的印記於悠悠時間之河中，等待著有心人探索。

苗栗的功維敘隧道乘載著歸鄉人的思念，隧道的那端便是家的模樣，而隱藏在隧道附近的苗栗縣吉祥物貓裏喵，則是融入苗栗在地生活的童趣，每處都別具特色的呈現，所以啊！來場探尋貓裏喵生活之旅吧。

福袋及吸管圖示。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

即日起可至縣內3個車站的旅服中心領取集章表，集滿3個指定紀念章即可兌換貓裏喵文創商品福袋1份，「苗栗玩透透」也配合加碼，只要集章任務完成後，在粉絲專頁按讚並分享貼文即可獲得「環保吸管1組」，獎品兌完為止，歡迎全國遊客踴躍參加。

文觀局長林彥甫表示，苗栗縣旅遊服務中心是來苗栗的旅客下站接觸第1個服務據點，旅服中心人員秉持熱情、友善的服務態度應對旅客需求，引導外地旅客體驗感受苗栗山海之美，苗栗縣目前在苗栗火車站、竹南火車站、高鐵苗栗站設有3處旅服中心，提供旅遊景點、交通食宿、解說導覽相關資訊及遊程規劃諮詢、文宣及地圖索取等服務，預計此次活動將可提升旅客到站諮詢率約2成以上，集章活動相關訊息可搜尋「苗栗玩透透」官方粉絲專頁。